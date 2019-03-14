藍徵召韓國瑜必在提名前　挺吳派：全代會決戰，就不算兩階段





▲ 高雄市長韓國瑜（左）被視為國民黨可能徵召參選2020總統人選。（圖／記者洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導



國民黨2020總統提名一事，黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時首度鬆口，保留萬分之一徵召高雄市長韓國瑜的機會，也強調不會有兩階段提名，若要啟動徵召「不是在提名之後」。有黨內人士解讀，只要在全國代表大會通過前完成徵召，就不算兩階段，中常會和全代會都有可能「反映民意」。

《中國時報》引述不具名親吳人士說法指出，徵召韓國瑜可透過中常委直接在中常會上提案修改提名辦法，或提案做成決議，要求組發會訂提名特別辦法納入徵召機制。一旦初選過關的參選人不夠強，為確保勝選，也不排除由中常委在常會上提建議案，和最強「王牌」比民調。

國民黨組發會主委李哲華受訪表示，總統提名作業就是按照常會通過提名機制，而通過的制度中，並沒有徵召選項。對吳敦義談到徵召相關說法，李表示無法代為說明。

據報導，4年前國民黨全代會正式通過洪秀柱的參選總統資格，黨中央又運作召開臨時全代會「換柱」，2020的做法不同。因此，全代會將是徵召與否最終的「決戰點」，而吳敦義才會多次強調，徵召不會有兩階段初選的問題。

親吳人士表示，這樣的程序並沒有所謂兩階段提名，而且和「換柱」另外不同的是，不是主席自己上，而且換的是真的強棒，應該掌聲多罵聲少。