「我做什麼韓市長會支持」語帶玄機？　朱立倫笑： 共同為台灣打拚

▲朱立倫南下高雄拜訪韓國瑜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。關於朱立倫會面高雄市長韓國瑜後表示「我做什麼，韓市長會支持我！」，這句話是否意有所指？朱立倫回應，他們在會議中談到許多台灣目前面臨的問題，他們一定會共同為台灣打拚。

針對朱立倫5日南下高雄與韓國瑜閉門會議後受訪表示，「韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我！」，朱立倫回應，他跟韓國瑜是相互支持鼓勵、同心協力，為台灣打拚，他們在會議中談到許多台灣目前面臨的問題，他們一定會相互支持、共同打拚。

這場被稱為「國民黨太陽會后羿」的朱韓會，兩人暢談80分鐘；會後朱立倫語帶玄機地說，兩人都是在交換「市政」經驗，並表示「我和韓國瑜絕對不會是對手，放心，絕對是同心協力」，「現階段的朱立倫一定是全力以赴，我相信韓市長也想衝市政」，但韓國瑜被問到有沒有承諾不會選2020時並沒有回答。

由於國民黨內不斷傳出2020「徵召」高雄市長韓國瑜的聲音，日前黨主席吳敦義更堅持保留二階段徵召的可能性；是否會進一步讓投入黨內總統初選的前立法院長王金平，與前新北市長朱立倫，則形成另類的「王朱聯合戰線」，也將關注焦點。

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝）