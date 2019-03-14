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沒問「兩制」內容就斷然否定！　俠客島：民進黨走上陳水扁老路

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▲▼228中樞紀念儀式，總統蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文11日提出反制「一國兩制台灣方案」的七大綱領。對此，人民日報海外版「俠客島」認為，這是因為「輸不起」15日的立委補選而打出的「反中牌」； 大陸說「一國兩制」台灣方案，連內容都不問就斷然否定；大陸說要民主協商，就修法筑起高牆，「走投無路的民進黨，又走上陳水扁走過的不歸路。」

俠客島指出，民進黨在九合一後，僅剩台南這個綠色大本營，此次的4縣市「立委補選」是「關乎民進黨最後一絲顏面，也關乎2020年大選的最後一絲希望」，民進黨面臨近十年來最大的生存危機。

俠客島表示，執政兩年後，民進黨又發現，「自己根本不會搞經濟」，選民已經極度討厭自己，接下來要靠什麼勝選？如果唯一擅長的煽仇恨、搞對立那一套，竟隨著時代的發展失效了，要如何活下去？

▲▼反制「一國兩制台灣方案」，蔡英文召開國安會議提出7大綱領。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

▲反制「一國兩制台灣方案」。（圖／翻攝總統蔡英文臉書）

文章稱，在這個劣勢下，壓箱底的「反中牌」隨即又浮出了地表，高喊反制「一國兩制」台灣方案，正是民進黨的末路狂奔，垂死掙扎的拼死一搏，困獸之斗的真實寫照，「走投無路的民進黨，又走上了陳水扁走過的不歸路。」

俠客島稱，民進黨正試圖升級技能，打造「反中牌」2.0版，先造謠大陸要「武統」台灣，營造大陸馬上要打過來的假象，並且宣稱就算大陸說的是「和統」，實質也是「武統」；妖魔化「一國兩制」，製造「一國兩制」會讓台灣民眾失去「民主自由」的錯誤印象，讓台灣民眾產生恐慌。

俠客島接著分析稱，民進黨將「九二共識」、「和平協議」與「一國兩制」、「武統」綁在一起，宣稱「九二共識」就是「一國兩制」，就算不是，也是所謂的「邁向被統一的過渡性政治安排」；污名化大陸所有的對台交流活動；「31條惠台措施」是統戰，給台灣企業和人才同等待遇是「形同兩岸尚未統一前的『統一』政策」，買台灣產品是「政治性採購」，兩岸城市交流是「利誘地方政府」等等。

▲▼立法院邀行政院長蘇貞昌施政總質詢 答覆立委童惠珍質詢時無法暢所欲言 乾脆坐下用手壓下麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌說「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼」（圖／記者屠惠剛攝）

俠客島說，在這套邏輯下，民進黨就成了杠精，只會講「要不得」；大陸說要和平發展，民進黨就說戰斗到底，「戰高山，戰街頭，拿掃帚戰到最後一刻」；大陸說要交流，民進黨說這是滲透，是利誘；大陸說「一國兩制」台灣方案，民進黨連內容都不問就斷然否定；大陸說兩岸要民主協商，民進黨就要修法筑起高牆等。

俠客島指出，好笑的是，前陣子民進黨當局在跟高雄市長韓國瑜論戰時，還驕傲宣稱自己去年出口大陸農產品金額創新高，這就奇怪了，按照民進黨的邏輯，這不就是被利誘，被「統戰」了嗎？還傲嬌個什麼勁？

▲▼ 蔡英文,安峰山。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）

▲安峰山（右）。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）

國台辦發言人安峰山12日表示，近期，蔡英文及民進黨當局的種種行徑，是在拿台灣民眾的利益福祉做賭注，撈取選舉私利，完全是為了一己之私、一黨之私。

安峰山說，「和平統一、一國兩制」是我們一貫的基本方針；「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

俠客島表示，任何逆潮流而動的「台獨」分裂行徑，都阻擋不了兩岸關係和平發展與祖國和平統一進程，某些人變本加厲、處處設限，不過是「倒不回最後一口氣」的螳臂當車而已。

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關鍵字：一國兩制,反制一國兩制,蔡英文,立委補選

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