影／韓冰輔選鄭世維塞爆三重　余天：聽到很多攤商在抱怨

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立委補選倒數兩天，民進黨候選人余天14日一早到三重力行市場掃街拜票，黨主席卓榮泰也前來站台拜票。媒體詢問13日韓冰輔選國民黨候選人鄭世維塞爆三重街頭，余天表示，聽到很多攤商在抱怨，盡量不要影響別人做生意。

▲卓榮泰陪同余天掃街拜票。（圖／民進黨提供）



▲韓冰、蔣萬安陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街，與眾多支持者擠入暗巷。（圖／記者林敬旻攝）



對於韓冰北上輔選引起騷動，余天說，韓冰好像一位明星一樣，三重鄉親沒看過她，所以會這麼騷動，「我有聽到攤商在抱怨」，也提醒，選舉不要影響別人為主。

▲卓榮泰陪同余天掃街拜票。（圖／民進黨提供）



攤商抱怨人潮太多，余天也緩頰，「但他們一下下就走了，也是因為不要影響到攤商」，每個人都是好奇啦，我自己本人也沒見過她。

▲民眾推擠搶看韓冰。（圖／記者林敬旻攝）



針對本次民進黨立委補選選情評估，卓榮泰表示，看到余天精神飽滿、戰力十足，而台南選情部分，立委補選候選人郭國文臉上也充滿笑容，可見台南選情上升中，彰化部分也是有機會勝選的選區；他強調，余天來這裡是最地氣、最有人氣的，也是最真實的，這是在地最可貴的。

▲韓冰、蔣萬安陪同國民黨三重立委候選人鄭世維掃街。（圖／記者林敬旻攝）