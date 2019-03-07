柯文哲民調年輕族群聲勢高　朱立倫誇讚：他很有「政治實力」

▲前新北市長朱立倫。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者羅婉庭／台北報導

對於台北市長柯文哲民調維持一定高度，前新北市長朱立倫7日受訪時誇讚他「很有政治實力」，並分析，從民調中可看到柯文哲對於年輕世代有壓倒性支持，但在40-50歲則大幅度溜滑梯般下降，但在50歲以上幾乎全敗。

朱立倫以統計學角度指出，現在民調不容易測到年輕人，所以可能用樣本去加權，「結果就會讓那個地方（年輕人樣本數）跳得非常高」。朱立倫表示「相信他（柯文哲）很強，我們需要努力」，但也對民調提出疑問，柯文哲是否真的有這麼強，或可能是加權的問題？朱立倫有信心，如讓年輕族群有感「超越柯文哲是一定要做到的」。

「韓市長做什麼，我支持他，我做什麼，韓市長也會支持我」；他7日受訪表示，如果國民黨內最後最強人選是韓國瑜，朱是否支持？朱立倫則回應，無論是否是韓國瑜，「最後的最強人選一定全力支持」，他也重申會「努力把自己變最強」。

對於太陽會后羿，積極爭取國民黨提名參選總統的朱立倫接受專訪表示，「韓市長是國民黨最棒的資產」，帶給國民黨「一定要努力」的指標。朱立倫認為，韓國瑜的心情應該與他相同，不會只希望自己最強，而是希望國民黨有更多的「韓國瑜」、「朱立倫」，他希望國民黨應越強越好。

朱立倫提到「相信韓市長百分之百的心情都在拚高雄經濟」，他透露與韓國瑜的密談除了聊孩子，也談台灣經濟未來與兩岸議題；特別是高雄輕軌二階段、機場工程問題，朱立倫皆與韓國瑜分享經驗。

另外，周錫瑋日前宣布參選總統，並拋出二階段黨內初選制度。對此朱立倫則表示「二階段把時間拉長，一定會（有）傷害」，他表示四年前國民黨犯過同樣的錯，造成換柱事件，他已多次向洪秀柱致歉，不必重蹈覆轍。朱立倫提到現有國民黨內制度也存在直接徵召，如果認為目前黨內人選都不夠強，也可以停止初選直接徵召，但應在黨內在公告時就講清楚規則。

朱立倫也分享美國演講會中與美國政府智囊意見交流，他轉述內容「美國從來沒有承諾會出兵保衛台灣，也沒有說絕不會出兵保衛台灣」，換言之，美國採取創造性的模糊，「希望台灣應有能力穩定兩岸關係、保障台海和平」。

朱立倫談到蔡英文政府擬添購軍備，認為國防是絕對必要的，但他也指出「如果兩岸能和平穩定，對於國防壓力能夠減少」。朱立倫強調做為國家領導人的基本認知是，不可能接受一國兩制，但不必在議題上製造衝突與對抗，否則將造成國防很大的壓力。朱立倫提到，此次美國行參訪當地資安公司（Palantir），認為未來應重視資安國防。

先前提出重啟核四議題，朱立倫表示，2018年來自於再生能源的發電量是153億度，佔總發電量的4.9%，低於馬英九執政的5.8%。他則提醒，153億度發電量當中在扣除固定的水力、地熱發電後，實際以風力或太陽能發電僅佔51億度，如需達成2025非核家園計畫，需增長10倍發電量。朱立倫質疑「怎麼做得到」，他表示非核家園是理想目標，如他當選，則將重新盤點能源配比的可行性。