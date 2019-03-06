受邀出席王金平選總統造勢大會？　朱立倫：有看到邀請函

▲前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

前新北市長朱立倫6日凌晨五點陪同三重區立委補選候選人鄭世維掃街。關於前行政院長王金平週四舉行宣布參選大會，朱立倫表示，沒有正式邀請，但是有看到邀請函，非常誠心的祝福。

王金平將在3月7日上午十點的舉行正式宣布參選大會，朱立倫是否有受邀出席，他表示，「沒有正式邀請啦」，但是有看到王金平院長的邀請函，他非常誠心的祝福王院長。

王金平的宣布參選總統造勢大會將舉辦於週四上午十點，信義區台北國際會議中心頂樓。根據文宣中流程規劃，開場將播放競選影片「看見台灣生命力」，並發表30分鐘的參選演說，隨後發表競選LOGO。

由於國民黨內不斷傳出2020「徵召」高雄市長韓國瑜的聲音，日前黨主席吳敦義更堅持保留二階段徵召的可能性；是否會進一步讓投入黨內總統初選的前立法院長王金平，與前新北市長朱立倫，則形成另類的「王朱聯合戰線」，也將關注焦點。

針對朱立倫5日南下高雄與韓國瑜閉門會議後，朱立倫語帶玄機表示「韓市長做什麼，我支持他；我做什麼，韓市長也會支持我！」，他說明，自己跟韓國瑜是相互支持鼓勵、同心協力，為台灣打拚，他們在會議中談到許多台灣目前面臨的問題，他們一定會相互支持、共同打拚。

朱立倫清晨與鄭世維穿梭在菜販間一一向工作人員握手、打招呼，還遇到熱情的支持者握著朱立倫的手說「選總統！一定要凍蒜」，大力幫他加油。

朱立倫表示，還不到五點果菜市場就這麼熱鬧，謝謝最辛苦的基層工作人員，也希望他們能共同力挺鄭世維，真正勤跑基層、選上後一定找得到、一定為基層打拚。