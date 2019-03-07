公道伯參選／王金平台灣在全球的定位　就是「愛心輸出」大國

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平7日上午9點在台北國際會議中心召開記者會。他在鄭重宣布參選2020總統後，致詞強調，台灣不應該再陷入統獨爭議的死胡同與各種假議題的糾葛，而應該務實面對歷史遺留的問題，放眼我們共同的未來。我們在全球的定位，就是愛心輸出大國。

王金平致詞表示，事實上在這個關鍵時刻我們應該團結意志以無比信告訴全世界，台灣是世界不可或缺的一部分，要讓世界看到台灣的貢獻。沒有台灣的科技研發和生產力，蘋果的智慧型手機，無法順利上市，從而改變全人類的生活型態。沒有台灣製造的零組件，特斯拉智能電動車，現在仍在研發階段。沒有台灣生產設計的關鍵零組件，全球的航太科技，會比現在落後許多年。沒有台灣在保存中華傳統文化，與華人世界創作能量上的努力，世界文明會損失重要的內涵。

他說，沒有台灣持續大量的愛心輸出，在世界各地的災難第一線，提供實質協助，世界上會有許多人，因此承受，更深更長的生命苦難。我們可以驕傲的對全世界說，台灣是全球進步發展，不可或缺的一部份，台灣是人性良善價值，最寶貴的資產。

王金平說，政黨輪替二十年來，因為過度的社會動員，在世代、階級、產業和族群之間，產生了無謂的對立與仇恨，造成台灣嚴重的內耗缺氧。未來四年，是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻。

他強調，台灣不應該再陷入統獨爭議的死胡同與各種假議題的糾葛，而應該務實面對歷史遺留的問題，放眼我們共同的未來。我們在全球的定位，就是愛心輸出大國。

王金平表示，慈悲沒有敵人，我們將以愛心立足世界。而台灣與大陸的關係，是「中華兒女，本是同根生。」台灣是世界華人圈的驕傲，也是中華民族未來的希望。

據了解，王金平的參選記者會，將有別於傳統記者會形式，不會邀請黨內大老出席，改以邀百工百業、民間團體代表到場，展現台灣旺盛的「生命力」。其他受邀的重要貴賓，包括三三會理事長許勝雄、前考試院長許水德、前教育部長郭為藩及吳清基、中華奧會主席林鴻道等人，以及王金平求學時代的多位師大校長，都是座上賓。



另外，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等深藍軍系代表，也將到場支持王金平。

記者會首先撥放「看見台灣生命力」的競選影片，接著發表30分鐘的參選演說，以及藍天白雲為底、白色橋樑、「王金平」三字橫向對半在橋下的競選LOGO，傳達願以自身搭起橋梁的意涵，呼應先前出版的新書《橋—走近王金平》。但天公不作美，清晨就急凍低溫下大雨，讓會場濕漉漉。

▲王金平宣布參選2020總統。（圖／記者屠惠剛攝，上同）