雲端最前線／韓流太強！立委補選郭國文、余天陷苦戰

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台南市立委補選倒數計時，民進黨力拚守住新北、台南立委席次，出動黨內大咖替候選人余天、郭國文輔選，不過似乎仍敵不過「韓流」來襲。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書表示，為什麼這次立委補選郭國文跟余天會陷入苦戰？他用兩件事可以說明一切。《雲端最前線》14日邀請立法委員李彥秀、立法委員許智傑、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

台南市立委補選倒數計時，民進黨力拚守住新北、台南立委席次，出動黨內大咖替候選人余天、郭國文輔選，不過似乎仍敵不過「韓流」來襲。對此，民進黨主席卓榮泰13日出席中執會前受訪表示，針對3月16日立委補選進行分析，在新北三重選區是持續樂觀，彰化選區是士氣高昂，而台南選區是努力向上中。

▲郭國文、余天。（合成圖／記者林悅翻攝、李毓康攝）

而國民黨草協聯盟發起人李正皓則在臉書表示，為什麼這次立委補選郭國文跟余天會陷入苦戰？他用兩件事可以說明一切。李正皓說，第一件事，台南麻豆至今還是逢雨必淹，第二件事，三重立委補選的原因是，高志鵬因貪污罪定讞入監服刑，「前者是執政能力，後者是執政操守。」李正皓批評，一個既沒能力，又沒操守的執政黨，本來就該換人，民進黨又有什麼立場高喊只剩一口氣，要大家集中選票支持郭國文跟余天？

另外，2020總統大選逼近，國民黨內暗潮洶湧，已有多人表態角逐總統提名資格。對此，前立委蔡正元則在臉書提出自己所認為的夢幻組合，認為只有高雄市長韓國瑜選總統、前立法院長王金平搭檔副總統，並由朱立倫組閣，國民黨才能重返執政。

▼韓國瑜、王金平。（合成圖／翻攝臉書、記者屠惠剛攝）

對於前立委蔡正元提出「韓王配」夢幻組合，前立法院長王金平14日上午則表示，「老早講過，我不會當副手，也不會待在立法院，就是參選2020中華民國總統到底」，要記者別再問副手問題。《雲端最前線》14日邀請立法委員李彥秀、立法委員許智傑、資深媒體人羅友志、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

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