公道伯參選／王金平參選看板放熱門議題key word！「支持鞭刑」超吸睛

▲王金平競選背板。（圖／記者陶本和攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長王金平7日上午9點在台北國際會議中心召開記者會。他在鄭重宣布參選2020總統，會場擠滿支持者，舞台兩側藍色的大型背板，集結了民眾關心的議題，從網路上截取關鍵字「幹大事、慈悲沒有敵人、走向世界等，其中最醒目就是具爭議性的「支持鞭刑」。

王金平團隊將舞台前背版設計成大型101，位置剛好吻合露天舞台正後方的101大樓，象徵帶領台灣走向未來。而舞台兩側有大型看板，集結了民眾關心的議題，從網路上截取關鍵字。

背板上的大字包括，「修訂移民法、後輩力量、慈悲沒有敵人、知恥教育、善良精神、人民好生活、公平、企業生存、軍公教、初心......」等，最吸睛的莫過於大大的「幹大事」與「支持鞭刑」。

王金平參選大會人潮擁擠，吸引將近300多位支持者，可惜天公不作美，穿著雨衣在寒風中苦等，不過現場準備了薑茶、咖啡。頂樓露天舞台的設計結合大樓後方的101，可惜天氣不佳，清晨就急凍低溫下大雨，讓會場濕漉漉，支持者、貴賓冒寒風大雨出席，一到會場就忙著穿雨衣。

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