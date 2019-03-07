公道伯參選／百業齊聚挺王金平　李鴻源：他有領導人非常重要的特質

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

前立法院長即將宣布參選2020年的總統大選，7日上午9點在台北國際會議中心召開記者會。前內政部長李鴻源表示，過去在政府服務，給王院長很多的協助，於公於私都會來參加這樣的盛會，來共襄盛舉，他強調，王金平有領導人非常重要的特質。

李鴻源表示，王金平是台灣政壇少數協調能力非常強的人，這是一個領導人非常重要的特質，希望王金平能發揮這方面的特質，讓台灣各黨各派的矛盾可以彌平，讓台灣可以停止內耗、大步向前，這是對他的期許更是祝福。

據了解，王金平的參選記者會，將有別於傳統記者會形式，不會邀請黨內大老出席，改以邀百工百業、民間團體代表到場，展現台灣旺盛的「生命力」。其他受邀的重要貴賓，包括三三會理事長許勝雄、前考試院長許水德、前教育部長郭為藩及吳清基、中華奧會主席林鴻道等人，以及王金平求學時代的多位師大校長，都是座上賓。



另外，全國公教軍警消暨公職人員聯合總會總會長劉盛良、反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑等深藍軍系代表，也將到場支持王金平。

記者會首先撥放「看見台灣生命力」的競選影片，接著發表30分鐘的參選演說，以及藍天白雲為底、白色橋樑、「王金平」三字橫向對半在橋下的競選LOGO，傳達願以自身搭起橋梁的意涵，呼應先前出版的新書《橋—走近王金平》。但天公不作美，清晨就急凍低溫下大雨，讓會場濕漉漉。

▲前內政部長李鴻源。（圖／記者羅婉庭攝）

▲王金平宣布參選2020總統，三三會理事長許勝雄到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平宣布參選2020總統，國民黨立委吳志揚到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲王金平宣布參選2020。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲王金平宣布參選2020。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲王金平宣佈參選總統記者會，貴賓冒寒風大雨出席，忙穿雨衣。（圖／記者屠惠剛攝）