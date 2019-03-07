為了高雄！韓國瑜半蹲拜託地產大亨做這件事　網淚崩：謝謝市長

▲香港地產大亨黃志祥與韓國瑜碰面，商討投資高雄事宜。（圖／翻攝胡志強臉書）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜當選後積極拜會政商大老，希望能帶動高雄經濟發展，資深媒體人黃暐瀚就在廣播節目中分享一張照片背後的故事。2018年香港地產大亨黃志祥到高雄與韓國瑜討論投資事宜，被媒體拍下韓國瑜鞠躬哈腰的緊握他的手，像是在懇求對方的模樣，黃暐瀚表示，當時韓國瑜正在詢問對方「你可不可以幫我賣菜」，說到激動之處，黃暐瀚也不禁眼眶含淚，網友也因此被感動。

一名網友在臉書社團《韓國瑜後援會》分享一段廣播節目的影片，影片中黃暐瀚正大談韓國瑜與香港信和集團主席黃志祥會面時的情景，還提到韓國瑜為了替高雄農產品找出路，不惜半蹲懇求的模樣，話說到此，黃暐瀚的眼淚似乎在眼眶裡打轉，該網友見狀也表示，「暐翰的淚水在眼睛裡打滾！我被感動了！你們有被感動了嗎？」

▲黃暐瀚節目中分享韓國瑜僅握黃志祥手問「你可不可以幫我賣菜」。（圖／翻攝臉書韓國瑜後援會）

黃暐瀚表示，黃志祥對於韓國瑜的印象相當深刻，起因是在於當他第一次與對方見面時，韓國瑜開口的第一句話就是問「你可不可以幫我賣菜」。當時黃志祥其實內心相當傻眼，心想韓國瑜怎會找上一個地產大亨賣菜，且他也還沒正式上任，就拼了命幫高雄賣東西，讓黃志祥大吃一驚。

另外，黃暐瀚還提到新加坡FairPrice超市為何會同意高雄進駐賣水果，也是因為由黃志祥牽線。當時韓國瑜知道對方是新加坡首富，又有政經人脈，便與對方聯絡希望可以幫忙讓高雄農產外銷，黃志祥也二話不說的答應，才促成了這次的外銷。

此文一出，許多網友也感動得紛紛留言：「我早上看到這段也感動紅了眼，也似乎看他也眼紅了」、「真的很謝謝市長」、「我眼淚又潰堤了...」、「韓市長這麼認真為高雄在拼經濟，為何有些高雄老鼠屎都無法去體會出韓市長的用心良苦呢」。

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