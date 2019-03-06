王惠美「時間太短」燈會讓台中辦　網氣炸：我彰化，我丟臉

▲王惠美讓出燈會主權，引起縣民不滿。（圖／記者唐詠絮攝）

地方中心／彰化報導

被外界譽為「史上最美燈會」的2019台灣燈會3日風光落幕，原定明年將由彰化縣接棒舉辦，但彰化縣長王惠美卻以時間不足與財政狀況為由，將主辦權讓給台中市。此消息一出，引來彰化縣民一片罵聲，紛紛湧入王惠美臉書留言「對你真的超失望的」、「我彰化，我丟臉...想髒話」。

4日彰化縣議會召開臨時會，民進黨議員賴澤民質疑，2012鹿港台灣燈會辦的有聲有色，為何以財政問題為由，自行放棄2020燈會主辦權，難道彰化不如屏東？對此，王惠美回應，當初的燈會有2年的籌備時間，但2020台灣燈會卻是直到去年11月才接獲中央通知，擔憂短短一年的籌備期間會出差錯，表示這次先推掉，未來有機會再爭取。

▲網友氣炸臉書狂酸：縣長太英明了。（圖／翻攝「彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區」臉書社團）

王惠美認為，要辦就要辦最好，時間倉促沒辦好的話會被罵，她希望呈現彰化縣最好的一面；另外，她也強調，舉辦燈會將牽涉到縣政府財政狀況及整體規劃，況且目前政府團隊仍處於新手上任的情況，將等到做好最佳準備時，在好的時機積極爭取活動主辦權。

此消息一出，引發多數彰化縣民怒氣，紛紛湧入臉書怒罵王惠美「什麼都喊沒錢辦，妳捷運會蓋的好，騙肖ㄟ」、「沒有辦不好的活動，只有不會辦活動的縣長，怕犯錯就別當縣長了」，但也有人力挺她，並大讚她的勇氣「讚，要放棄辦燈會需要很大的勇氣，挺你，走該走的道路，欣賞你的勇氣」、「捷運花的錢是燈會的好幾倍」

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