早餐行程喊卡！民眾湧上陳情　韓國瑜霸氣喊：包子不吃了

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜「每月一宿」來到第四站，這次選擇入住計程車運將段金成的住家。6日一早韓國瑜原訂到段家大樓下包子店用早餐，但卻遇到大批民眾陳情，韓國瑜當下立刻決定「包子不吃了」，停下仔細聆聽民眾訴求。另外，針對和運將會談，韓國瑜則提出改善要點，首先會請高雄銀行研究高雄市的食衣住行，開發1套支付性的系統，若開發成功，對未來的觀光及觀光客也會相對方便許多。

▲韓國瑜早餐行程受阻，他決定取消行程耐心聆聽民眾陳情。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜6日一早原訂下樓吃包子，但許多民眾見他出現，便紛紛開口陳情，甚至有老婦激動跪下，哭喊自己遭到包子店老闆打了26年，讓韓國瑜聽得一頭霧水。在經過了解後，發現是家庭糾紛，韓國瑜當下立刻決定不用餐，「這樣我也吃不下去了」，隨後請身旁同仁與老婦接洽，並承諾會請當地議員協助處理老婦訴求。

▲老婦激動跪下喊冤。（圖／記者賴君欣攝）

此外，有民眾向韓國瑜陳情，希望韓國瑜給年輕人工作機會；另也有民眾希望韓國瑜改善高雄市的空屋政策，否則將會有許多上班族連房子都租不起。種種的陳情，韓國瑜皆停下腳步耐心聆聽，並且給出承諾「一定會盡力改善」。

▲韓國瑜接受民眾陳情。（圖／記者賴君欣攝）

針對與計程車運將的會談，許多運將希望能夠增加高雄市的客流量，另外也希望能夠發展行動支付，韓國瑜提出3項改善政策，首要會先請高雄銀行研究高雄市的食衣住行，並且開發出1套支付性的系統，用手機就能完成支付，若此政策能夠達成，將會對高雄的觀光與觀光客帶來不少的方便性。

另外，計程車運將提及經常在紅線區被開罰單，但有時是在醫院前載客停靠，因「不得不停」而遭到檢舉達人檢舉，或因交通號誌的左轉燈號不夠、停等紅綠燈的延長時間造成運將開車不便。對此，韓國瑜則表示，將會針對高雄市8000多名計程車運將做問卷調查，請他們提供熱點地區，且會請交通局前往做「double check」，並做出改善。

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