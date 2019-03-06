2度偷豬肉辯「肚子餓就要吃啊」　網笑：阿公養生想吃溫體豬啦！

突發中心／新北報導

新北市土城區一間豬肉攤，日前凌晨遭一名年約80歲老翁偷走大塊的肥肉！6日凌晨，老翁食髓知味又來攤位伸「偷豬手」，但這次被老闆逮個正著。老翁向警方否認偷竊，強調自己只是摸看看，至於上次的偷肉行為，他提高音量嗆說「肚子餓就是要吃啊」，令員警啼笑皆非。

▲老翁故技重施再度偷豬肉，當場遭逮。（圖／翻攝自爆料公社）

該名老闆2月22日下午在臉書《爆料公社》PO出監視器畫面表示，小偷趁人不在攤位時拿走一大條豬肉，雖然有手機可以即時監視，但因在忙，所以沒注意監視器畫面」，文末也提及已報警處理，並提醒附近攤商多加注意。

▲老闆見老翁再次偷豬肉大聲喝斥，老翁立即逃跑。（圖／翻攝自爆料公社）

6日凌晨老翁故技重施，但這次被老闆直接逮個正著，大聲喝斥，老翁見狀立刻放下豬肉逃跑，但隨即被老闆追上，不料老翁掏出預藏的菜刀與棍子攻擊對方，還不斷怒罵髒話，直到警方趕到將老翁制伏。

▲老翁逃跑，老闆立刻追上前去。（圖／翻攝自爆料公社）

警方表示，老翁高齡80歲，一人獨居，經濟狀況不得而知，另外，老翁矢口否認有偷竊，不斷強調自己只是經過看看，至於上次的犯行，他則回應「因為我餓了，餓了就要吃啊！」，警訊後將老翁移送法辦。

網友打趣地表示，「阿公應該是食神，隨身帶著菜刀跟棍子，是要切成肉末並且擀麵糰吧！是要做餃子呀！」、「為什麼不偷超市的冰肉？原來是太餓了不能等退冰」、「阿公養生！要吃溫體豬啦」。

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