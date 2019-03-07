「韓流」登陸通關密碼？　楊毅周：就是九二共識

▲大陸全國政協委員楊毅周。（圖／翻攝自中評社）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將於3月22至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門。大陸台籍全國政協委員楊毅周指稱，韓國瑜要來大陸「充分說明台灣經濟要發展」，通關密碼「就是九二共識」。他還誇獎韓國瑜非常實在，講的話「都是真的」，做什麼事都能暢通無阻。

楊毅周是在接受《中評社》採訪時，做了上述表示。

楊毅周提到，任何政治理念一定要落實到老百姓的利益，而且要接地氣，也要讓老百姓得利；韓國瑜是優秀的政治人物，非常清楚這個道理，做任何事情「都在思考怎樣對老百姓才有好處？對經濟發展怎樣有好處？」他還強調，經濟發展的通關密碼「就是九二共識」，這些「是客觀事實」。

▼韓國瑜首次出訪馬來西亞。（圖／記者洪正達攝，下同）

楊毅周認為，韓國瑜非常實在，講的話都是發自內心、符合事實而且沒有為難，事實也證明「講的都是真的」，做什麼事情都能暢通無阻。他進一步指出，韓國瑜先前從星馬東南亞開始，接著準備到香港、澳門、深圳、廈門，從發展到實行的思路「很明確」，走到這一步很成功「說明韓國瑜路走對了」。

有關韓流登陸是否受阻一事，楊毅周表示，台灣方面可能有所阻礙，但相信大陸會給予全力協助、合作，因此韓國瑜來「根本不用擔心」，因為「核心就是九二共識」。他還說，藍色縣市來大陸「也不需懷疑」，只要承認九二共識「大陸就支持」，至於陸方態度也很明確「就是支持台灣老百姓的生活」。

面對一國兩制台灣方案可能遭到民進黨政府施壓，楊毅周直言「這是預期之內」，但也反問「擋得住嗎？」他強調，任何政策實施與政策發展「一定跟老百姓利益結合」，只要真正建立為台灣老百姓謀服務的基礎「一切都好談」，兩岸政治協商透過跟百姓利益結合「就可以做到」，難道民進黨政府要打破百姓的飯碗嗎？

▼韓國瑜受到僑胞熱烈歡迎。