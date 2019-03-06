畫面曝！包子店闆娘見韓國瑜突下跪：我被老公打了26年

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜「每月一宿」來到第四站，這次選擇入住計程車運將段金成的住家。6日一早韓國瑜原訂到段家大樓下包子店用早餐，但卻遇到民眾陳情，其中包子店的老闆娘更激動下跪痛訴「我被打了26年」、「我不甘心」，讓韓國瑜心情大受影響，最後連包子都沒吃，僅跟現場等候的運將們打聲招呼後就離去。

▲包子店老闆娘下跪哭訴遭家暴26年。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜6日一早原訂下樓吃包子，但許多民眾見他出現，便紛紛開口陳情，包子店的老闆娘甚至激動跪下，哭喊自己遭到丈夫打了26年，讓韓國瑜聽得一頭霧水。在經過了解後，發現是家庭糾紛，韓國瑜當下立刻決定不用餐，「這樣我也吃不下去了，本來開開心心的」，隨後請身旁同仁與老婦接洽，並承諾會請當地議員協助處理老婦訴求。

▲韓國瑜心情大受影響。（圖／記者賴君欣攝）

此外，有民眾向韓國瑜陳情，希望韓國瑜給年輕人工作機會；另也有民眾希望韓國瑜改善高雄市的空屋政策，否則將會有許多上班族連房子都租不起。種種的陳情，韓國瑜皆停下腳步耐心聆聽，並且給出承諾「一定會盡力改善」。

▲韓國瑜請地方議員協助。（圖／記者賴君欣攝）

針對與計程車運將的會談，許多運將希望能夠增加高雄市的客流量，另外也希望能夠發展行動支付，韓國瑜提出3項改善政策，首要會先請高雄銀行研究高雄市的食衣住行，並且開發出1套支付性的系統，用手機就能完成支付，若此政策能夠達成，將會對高雄的觀光與觀光客帶來不少的方便性。

另外，計程車運將提及經常在紅線區被開罰單，但有時是在醫院前載客停靠，因「不得不停」而遭到檢舉達人檢舉，或因交通號誌的左轉燈號不夠、停等紅綠燈的延長時間造成運將開車不便。對此，韓國瑜則表示，將會針對高雄市8000多名計程車運將做問卷調查，請他們提供熱點地區，且會請交通局前往做「double check」，並做出改善。