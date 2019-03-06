13歲少女愛上30歲已婚男　他送「破處」當她生日禮

▲王男與少女發生性行為，事後還逼簽本票。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／高雄報導

高雄一名30歲已婚王姓男子透過友人介紹結識一名12歲少女，兩人情投意合，進而交往。2017年8月少女13歲生日前夕，2人相約汽車旅館內慶生，在氣氛的催化下，少女獻出了「第一次」。事後王男懷疑少女另結新歡，強逼對方簽下本票，嚇得她趕緊向家人求助，家人氣急帶著少女報警處理。法院審理後，將王男依妨害性自主罪判處有期徒刑3年2個月。

判決書指出，王男有槍砲前科，出獄後透過朋友介紹認識少女，少女被王男成熟的江湖味所吸引，認識不到2個月就交往成為男女朋友。2017年8月少女13歲生日前夕，王男為了幫女友慶生，竟帶著她到汽車旅館，在氣氛的催化下，2人發生了性行為。

交往不久後，王男懷疑少女另結新歡，竟強逼對方簽下15萬元的本票，讓年僅13歲的她不知如何是好，只好轉向家人求助。家人在獲悉少女結交大叔男友，2人還發生性行為，甚至遭逼簽下本票後，氣得帶著她到警察局報案。

開庭時，王男坦承犯行，但強調與少女是情投意合下才發生關係，事後也與對方達成和解。法院審理後認為，王男犯後態度良好，審酌他家中還有老小需扶養，且已獲得對方原諒，因此依妨害性自主罪判他有期徒刑3年2月。全案可上訴。

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