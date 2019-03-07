中時民調／2020總統PK　 韓31.9％、朱31％都贏柯文哲

▲朱立倫、柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者林敬旻攝、湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選熱度增溫，總統蔡英文已宣布競選連任，國民黨內太陽爭相角逐參選，而一直被視為總統熱門人選的台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜都尚未表態。根據《中國時報》最新民調指出，2020總統PK，韓國瑜支持度為31.9％，前新北市長朱立倫支持度為31％，都贏過柯文哲。

根據《中國時報》民調顯示，若蔡英文、韓國瑜與柯文哲三人參選2020，民眾會支持哪一位做總統？蔡韓柯三人PK的情況下，韓國瑜支持度為31.9％領先柯文哲的22.9％，而蔡英文僅獲15.6％之支持度，有19.1％的民眾未表態。

如果是蔡英文、朱立倫、柯文哲三人參選，民眾會支持哪一位做總統？蔡朱柯三人PK的情況下，朱立倫獲得31％的支持度位居第一，柯文哲第二有25.7％的支持度，蔡英文第三有12.2％的支持度，有18.6％的民眾未表態。

民調顯示，在韓國瑜、朱立倫、蔡英文、賴清德這4人的排列組合下，民進黨都墊底排第三，支持度均未超過1成6，而在「朱、柯、蔡」的組合下，蔡英文的支持度慘到只剩12.2％。

這兩次民調是《旺旺中時》於3月4、5日執行，有效樣本分別為1015及1011人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康攝）

