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為小蕉農請命　髮蠟哥怒丟香蕉要韓國瑜「幫忙賣」

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▲▼髮蠟哥向韓國瑜丟香蕉抗議。（圖／記者賴君欣攝）

▲髮蠟哥向韓國瑜丟香蕉抗議。（圖／記者賴君欣攝，下同）

地方中心／高雄報導

日前在因高麗菜價暴跌向韓國瑜下跪爆紅的嘉義義竹鄉民「髮蠟哥」何將財，不滿韓國瑜上任後的外銷訂單，只對企業化農民有利，7日到高雄市政府抗議「丟香蕉陳情」，他稱自己是全台的農民，最近香蕉價格很低，是幫旗山蕉農發聲，要韓國瑜幫忙賣香蕉。

「髮蠟哥」表示，韓國瑜為農民爭取外銷訂單，但腳步做得不好，希望他腳步打穩、 調整腳步，把外銷訂單留給經營比較辛苦的農民，而非企業化農民，且韓市長是出國打拚為農民找出路，但為何價格被有心人士操控，低於成本，請市長明察。

▲▼髮蠟哥向韓國瑜丟香蕉抗議。（圖／記者賴君欣攝）

另外，「髮蠟哥」激動地唸出陳情書內容，「韓市長你好，當初支持你，是因為希望你能照顧好高雄蕉農們，由於最近蕉農價格慘淡，農民辛苦付出，收成時血本無歸，你知道農民痛苦嗎？是否能夠了解農民的需要是什麼，農民只想要價格穩定、有固定收入，可以好好養家餬口，只求三餐溫飽，不求大富大貴，希望韓市長苦民所苦，幫助這些無助農民，莫忘初衷」，並強調這是旗山農民寫給他委託的陳情。

「髮蠟哥」指出，為了拚生活的農民，希望韓市長是否能一方面藉出口訂單，讓這些拚生活農民不用擔心，至少有韓市長的出口訂單，可以有固定銷售源，不用跟市面上的貨混一起拚價格，這樣有好通路大家都好過。

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關鍵字：髮蠟哥,丟香蕉,韓國瑜,出口,經濟

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