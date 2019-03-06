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遭飆罵393次「不要臉脫褲子」　婦求償3百萬判賠1萬

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▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲李女飆罵393次「不要臉脫褲子」挨告。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

突發中心／新北報導

一名李姓女子因曾在社區管理委員會議時干擾劉姓女主任委員發言，事後劉女以此為由決定對李女提告。不料李女竟心生不滿，開始對著對方飆罵「不要臉脫褲子」，次數多達393次。劉女不甘受到汙辱，對李女提告妨害名譽求償300萬元，但法院審理後認為，李女是在同一時間、地點，連續對對方以同一言語為辱罵，因此判她僅須賠償劉女1萬元。

判決書指出，李女在住家社區召開管理委員會時，曾多次干擾劉女發言，以及妨害會議進行，讓劉女氣得想對她提告。2017年4月間兩人在社區中庭巧遇，劉女見狀便開口表示要對李女提告，李女因此心生不滿，竟當場對著對方飆罵393次「不要臉脫褲子」。劉女事後不堪受辱，決定拿著錄音檔對李女提告妨害名譽，並求償300萬元。

法院開庭時，李女主張自己患有憂鬱症，受到刺激會導致自己不自覺的自言自語，當下是無行為能力的狀況，並指一切都是對方移花接木，否認有妨害名譽，侵害他人權益情形。

然而，李女以「不要脫褲子」辱罵對方是事實，且該詞彙具有貶損他人人格尊嚴之意味，客觀上足以讓人對劉女的人格及德行評價貶損。另外，李女雖主張有憂鬱症，並提出診斷證明，但卻無法證明其所患憂鬱症已達無識別能力之程度，因此不採信其說法。

另外，劉女主張遭到對方辱罵300多次，要以每次1萬元求償，但法院審理後認為，李女是在同一時間、地點以同一言語辱罵，因此認為賠償金額應改為1萬元較合適。全案可上訴。

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關鍵字：社區大樓,口角,辱罵

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