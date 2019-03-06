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皺手洗車10hrs！70歲永和老爸「苦養3遲緩兒」　他感傷：1天都不敢休

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▲▼ 。（圖／衛斯特授權引用）

▲網友在永和洗車遇到洋蔥。（圖／（左）pixabay、（右）衛斯特授權引用）

網搜小組／綜合報導

一位男網友日前到永和洗車，交代完老師傅後就離開，回來時，發現店裡有2名年約3、40歲的發育遲緩兒，對方一看到他就提醒師傅「爸爸，有人來牽車了」。原PO瞬間懂了，這位年近70的老師傅，原來是位「一個不能倒下的爸爸，在負擔著無法在外找工作的大孩子」，讓他忍不住心疼PO文，希望大家一起幫幫忙。

網友衛斯特在個人臉書表示，他的車子髒很久了，因為剛好經過泡沫洗車美容店，就進去問價錢。進去的時候，他看到一位年約3、40歲的胖胖男生坐在椅子上、以為是客人在等車；這時另一位綁著雙辮子、目測年齡也是3、40歲的胖胖女生走過來，「用有點不一樣的聲調跟我說明洗車200元」。

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衛斯特表示，當時他看著一旁正在洗車、帶著一頭斑白頭髮的阿伯，心想親自交待洗車師傅比較安心，就請對方多幫忙內裝清理的部分「不好意思，我的內裝地毯真的很髒，請麻煩幫我多吸一下」。師傅聽到後就一口答應，原PO便說要先去附近吃個東西再回來牽車。

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▲▼ 。（圖／）

▲衛斯特洗完車後，忍不住貼文拜託大家都來洗車。（圖／衛斯特授權引用）

吃完飯後，原PO走回洗車店，「這時候剛剛坐在店裡，約3、40歲的胖男生看到我就開口了，他對著正在擦乾我車頭的阿伯，用著稚氣……不，應該是說用著童氣的語調說：『爸爸，有人要來牽車了』」，另一個女孩也用童氣的語調說「把拔人家來牽車了」。

「我這時候才恍然大悟，這是一個看起來年近70的爸爸，一個不能倒下的爸爸在負擔著無法在外找工作的大孩子（發育遲緩兒）」，衛斯特說，他頓時覺得好難過好愧疚，』我覺得我剛剛請求阿伯幫我內裝多清理一下的這個請求，變得好殘忍」。

衛斯特表示，他發文的目的是希望大家能幫他分享，告訴身邊有車子的朋友，「有機會都到這裡洗車打蠟好嗎？他們也有洗機車的項目。阿伯真的洗的好乾淨，內裝地毯吸得一塵不染的感覺，才200塊，打蠟更是只要700」，希望大家能幫幫阿伯，而且因為洗車沒什麼利潤，如果可以就打蠟。

▲▼洗車,愛車,車子,引擎蓋,擋風玻璃,大燈,車燈。（圖／pixabay）

▲衛斯特說，老師傅洗車洗得很乾淨。（示意圖，與當事人無關／pixabay）

「想到阿伯的壓力，他真的到離開人世之前都會擔心著他的大小孩」，原PO說，他在洗車店還看到另一個女生、不清楚是不是媽媽，但也是胖胖的，「他們絕對不是吃太好而胖胖的，我看得出來他們應該是因為生病才這樣的。老闆很辛苦的養著家裡無法去外面謀生的大小孩」。

衛斯特也透露，事後他到附近向鄰居打聽，得知老師傅其實是有3個小孩，但都是發育遲緩兒、無法在外工作，「所以阿伯很辛苦的扛著他們，這些大孩子也會幫忙洗車」。原PO還說洗車店的營業時間是早上9點到晚上7點，「老闆說他週一到週日都有做，聽了好心酸，應該是一天都不敢休息」。

▲▼洗車,愛車,車子,引擎蓋,擋風玻璃,大燈,車燈。（圖／pixabay）

▲老師傅為了3個孩子，70歲了還在努力洗車賺錢。（示意圖，與當事人無關／pixabay）

衛斯特忍不住請求大家幫忙，「有車的請找時間來洗車，最好各位能去做打蠟等價格比較多的服務，畢竟阿伯年紀大了，一天能洗車打蠟的數量有限，洗車加打蠟700元，機車清洗120元」。原PO也附註店家位置，在新北市永和區光復街25號，「就是從永和要上中正橋前，不要上橋，走右邊岔路，那條就是光復街，左手邊就會看到」，他也表示「可以打電話預約詢問唷！電話：02-86604193」。

貼文吸引超過4.7萬人按讚、4千多則留言、2.1萬次分享，網友紛紛直呼不捨「我的眼淚差點掉下來」、「走吧！改天去洗車+打蠟做愛心」、「我跟我叔叔以前都會去給他洗，不過現在我時間上沒辦法配合！就沒去了！阿伯真的很用心在洗」、「但也不能讓阿伯太辛苦，畢竟他一個人養全家，體力也有限……愛心是必要的，但適時的做愛心，才是真正的發揮愛心的效益」。

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關鍵字：洗車,永和,發育遲緩

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