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永和首間電影院！看片只要1元　民眾排12小時搶票並享3大服務

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▲▼永和首間電影院開幕。（圖／比漾廣場提供）

▲睽違近20年，永和區首間影院「喜樂時代影城」正式開幕。（圖／比漾廣場提供，以下同）

記者陳雕文／新北報導

近20年沒有電影院的新北市永和區，盼到了首間電影院「喜樂時代影城」，並於本月28日在比漾廣場BEYOND PLAZA登場，還推出看電影票1元的活動，限量1000名。影城原本設定從上午9：50分開放進場，但民眾從昨天晚上9點半就開始排隊等候，早上8點40分左右，就已排到1000號，人潮塞爆現場！

▲▼永和首間電影院開幕。（圖／比漾廣場提供）

其影城位於比漾廣場4樓，採用時髦裝潢還有藝文空間，又是小廳巨幕設計，第一排的民眾都能輕鬆看電影，內有13個「微型巨幕廳」，提供以高規小品主打的觀影娛樂，多間影廳不但能同時容納不同電影放映，密度最高時段是每10分鐘就開場，隨到隨看免等待，更有3大特色讓你嚐鮮。

法拉利等級皮椅

影廳中採用與法拉利同個皮件廠生產的皮椅，單張成本高達3萬元，紅色外觀搭配大片頭靠、加上人體工學的設計，雖然無法後頃，但坐起來感覺相當舒適，且不會影響到後排的看電影觀眾，第一排的民眾還有放腳的座椅，簡直是「半躺」看電影。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲影廳中採用與法拉利同個皮件廠生產的皮椅，單張成本高達3萬元，坐起來相當舒適。

微型巨幕無死角

比漾廣場內的喜樂影城以13間微影廳為主打，座位數約31個至50個，並有規劃角度，避免前排擋到後排民眾的視野，6顆喇叭的環繞音響，放電影時也能感受到大影廳的震撼感，而且即便買到牆壁邊邊的票，也不擔心角度太偏影響觀影。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

包場1萬元以內就搞定

因為提供小影廳的緣故，該影城也開放民眾「包場」，最低不到9,000元，就能包下一整個影廳，做活動或是親友聚會，湊足31人就能開趴，求婚包廳門檻也不用這麼遙遠了。

除開幕日送出千張1元電影票之外，針對台新銀行比漾聯名卡卡友，也推出超乎台北市影城的專屬優惠，包括週一至週四刷台新銀行比漾聯名卡，可享購票2張2D全票6折，再加贈限量中杯可樂；販售部餐飲8折優惠，以及週五至週日，購票每卡再加贈限量中杯可樂。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

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關鍵字：永和,比漾,廣場,喜樂時代,影城

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