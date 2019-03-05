鄒族妹挺「阿里山雙峰」烤大香腸！男客搶拍合照　網喊：手剁掉

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地方中心／綜合報導

一名穿著超低胸上衣的阿里山烤肉正妹，好身材根本包不住，且她超熟練地幫忙烤豬肉和香腸，畫面經臉書社團曝光後，掀起一陣暴動！不少車友都立刻揪團要「朝聖」，還有粉絲爭先到場找這名正妹合照，還有人開玩笑地說，「鐮刀拿出來」、「那個手剁掉！」

▲男客搶拍合照惹暴動 。（圖／組合圖／翻攝畫面）

網友在「聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」PO文中提到，「原住民烤肉就是香。我才不會說在台18阿里山路段」，結果照片曝光後，吸引一堆網友紛紛朝聖，搶著找這名正妹拍合照。

從畫面中可見正妹笑容親切，用招牌笑容和粉絲拍合照，特別的是，就在拍照當下，一旁有不少人都喊「我也要」，還有人開玩笑地說，「那個手剁掉！」、「你又來了」。

據了解，這名笑容親切、身材火辣的正妹名叫若妍，是鄒族人，身高166公分的她，雖已36歲了，但歲月卻未在臉上留下太多痕跡，臉書上也不乏她穿著原住民服飾的照片，平時在外地打拚的她，假日時也會回故鄉幫忙。

▲若妍外貌艷麗、身材姣好，完全看不出來已經36歲了。（圖／翻攝自Facebook／若妍，下同）

若妍日前也在臉書上發文，「結果休假是回來打雜工的，我只在這兩天喲」，引來眾多臉書好友回覆「明天飛奔去買」，不過，目前她的臉書已關閉，暫時無法得知最新動態。

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