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永和首間電影院2／28開幕！　進場看電影只要1元

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▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲睽違近20年，永和區首間間影院「喜樂時代」2／28正式開幕。（圖／比漾廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／新北報導

新北市永和區首間電影院「喜樂時代影城」，即將在2／28正式在比漾廣場BEYOND PLAZA登場，內有13個「微型巨幕廳」，提供以高規小品主打的觀影娛樂，多間影廳不但能同時容納不同電影放映，密度最高時段是每10分鐘就開場，隨到隨看免等待，開幕當天還推出看電影只要1元活動，限量1000名。

其影城位於比樣廣場4樓，採用時髦裝潢還有藝文空間，採用小廳巨幕設計，第一排的民眾都能輕鬆看電影，開幕當天大方送出千張1元電影票，民眾可依規劃前往排隊，當天上午9：50分開放進場，還有3大特色讓你嚐鮮。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲有規劃文化藝廊，讓民眾等電影開演時能打發時間。

法拉利等級皮椅
影廳中採用與法拉利同個皮件廠生產的皮椅，單張成本高達3萬元，紅色外觀搭配大片頭靠、加上人體工學的設計，雖然無法後頃，但坐起來感覺相當舒適，且不會影響到後排的看電影觀眾，第一排的民眾還有放腳的座椅，簡直是「半躺」看電影。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲採用人體工學皮椅，坐上去相當舒服。

微型巨幕無死角
比漾廣場內的喜樂影城以13間微影廳為主打，座位數約31個至50個，並有規劃角度，避免前排擋到後排民眾的視野，6顆喇叭的環繞音響，放電影時也能感受到大影廳的震撼感，而且即便買到牆壁邊邊的票，也不擔心角度太偏影響觀影。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲連第一排都能舒適觀影，還有腳靠椅超享受啊。

包場1萬元以內就搞定
因為提供小影廳的緣故，該影城也開放民眾「包場」，最低不到9,000元，就能包下一整個影廳，做活動或是親友聚會，湊足31人就能開趴，求婚包廳門檻也不用這麼遙遠了。

▲永和區首間間影院228登場。（圖／比漾廣場提供）

▲一萬元以下輕鬆包廳，每人280元含爆米花與可樂，滿31人即可包下整廳。

除開幕當日送出千張1元電影票之外，針對台新銀行比漾聯名卡卡友，也推出超乎台北市影城的專屬優惠，包括週一至週四刷台新銀行比漾聯名卡，可享購票2張2D全票6折，再加贈限量中杯可樂；販售部餐飲8折優惠，以及週五至週日，購票每卡再加贈限量中杯可樂。

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關鍵字：比漾廣場,電影院,喜樂影城,永和,BEYOND,優惠,1元

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