新娘慘淪配角！身後「伴娘」超搶鏡　逆天笑容電暈賓客

▲河北一場婚禮的「伴娘」讓網友「驚為天人」。（圖／翻攝自微博／天秀bot）



實習記者陳妙津 ／綜合報導

大陸近日有一則婚禮影片引起熱議，但不是因為新人的幸福模樣吸引眾人目光，而是影片中的「伴娘」實在太搶風頭。只見「她」穿著無袖白色長裙，一頭飄逸捲髮，臉上帶著喜悅的笑容，意外讓整場婚禮的焦點歪樓了，讓網友全笑翻。

據《騰訊新聞》報導，4日一段名為《實在找不到伴娘了》的影片在大陸瘋傳，畫面中的「伴娘」引人噴飯。據了解，該場婚禮大約半個月前在河北承德舉辦，以「伴娘」形象強勢「出道」的是新郎的高中同學兼好友。新郎白先生表示，請好哥們客串的原因不是因為找不到伴娘，而是為了好玩和喜慶，很感謝兄弟勇敢地情義相挺。

▼▲「伴娘」搶走新娘的風采。（圖／翻攝自微博／天秀bot）

從影片中可見，在新人們感動相擁的同時，新娘後方有名「伴娘」也露齒微笑，仔細一看，他腰寬體闊，雖然穿著白色蕾絲袖長裙，還帶了假髮，但仍一眼就能看出是男的。該名「伴娘」事後在網路上爆紅，還被截圖做成表情包，不過據新郎表示，很感謝大家喜愛，客串好友其實已經有女友了。

▲新郎表示，男扮女裝的「伴娘」是自己的高中同學。（圖／翻攝自微博／天秀bot）

網友們則笑翻表示根本和新郎是對「好基友」，「說過和你一起穿過婚服，我做到了。」、「這是新郎的朋友，兄弟就是在你需要女人的時候做你的女人。」、「眼神好評，透露著寵溺無奈與嚮往，仔細看看竟有淚光閃動，實乃優秀」、「伴娘C位出道」、「看透一切的眼神」。