「下面熱熱的一直舔」　裸睡男被公貓咬…痛到跳起來：以為做春夢差點噴血

▲原PO說，貓咪可能也在作夢，「牠也睡死了」。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友5日發文說，睡夢中被自己養的公貓咬下體，當下還以為是做春夢，「痛到跳起來了」、「差點噴血」。有人表示「牠在踩踩嗎」？原PO回「牠被我罵...去面壁反省了。」

原PO在「爆廢公社」臉書社團說，「我剛剛在睡覺........然後沒穿褲子，結果我想說我的下面怎麼有東西、熱熱的，然後一直舔！然後我的ㄐㄐ（下體）變大了喔！結果牠就直接給我咬下去啦…O！」

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▲▼有網友說，「貓咪真的會這樣⋯牠會亂舔在睡覺的，然後輕咬。」（圖／達志／示意圖）

有人笑說，「再不穿啊」；原PO回「一個人在家幹嘛穿啦」。也有人說「我朋友連單穿內褲睡覺都不敢了」；原PO回「牠第一次這樣啊」。有人則好奇表示，貓的舌頭刺刺的，「貓在舔的時候，你不會痛？」原PO回「不會啊⋯刺刺的⋯睡著了哪知道發生什麼，以為是做春夢。」

一名網友則表示，「有魚腥味才會舔吧」；原PO回「重點沒有，可能牠也在作夢....因為我有輕拍牠小貓咪腦袋，沒起來，結果發現牠也睡死了。」

這則發文引起熱烈討論，還被分享到「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」臉書社團。許多人留言，「晚上睡覺記得穿內褲」、「真的是吃雞」、「貓咪真的會這樣⋯牠會亂舔在睡覺的，然後輕咬」、「貓咪表示想漱口」。原PO後來也補充說，「乾，我很可憐欸.........其他人一直幫我鵝子（兒子）默哀是怎樣，明明就是我被牠咬，傻眼。」

▲▼原PO分享睡覺被貓咬下體，獲得熱烈迴響。（圖／達志／示意圖）

▲▼您睡覺時有被貓咬過嗎？（圖／達志／示意圖）