電影院9千元內就能「包整廳」　新型態影城推客製化服務

▲永和區首間間影院在比樣廣場開幕，13間播放廳走小巧精緻風。（圖／比漾廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

睽違近20年，永和區又將迎來首間電影院「喜樂時代」，位於比漾廣場4樓，在原建築物無法更動挑高的條件下，選擇以「微型巨幕廳」設計，用小巧精緻作為主打，並開放31人就能包場，每人爆米花加上可樂，還有約2小時的電影時光，1人售價280元，總價不到9千元就能在電影院開趴，走向客製化服務，也許是電影院產業的新路。

▲影城裝潢風格走低調華麗風。

隨著手機APP遊戲的興起，現代人要娛樂多麼容易，在捷運上、等車中，只要拿出手中螢幕，就能滿足在另一個世界裡，電影業隨著網路興起，實體錄影帶市場逐漸萎縮，不出門只要拿起遙控器上網就能租片，首輪院線只要電影檔期不強，該月營收馬上隨之驟降。

▲採用與法拉利同廠皮件的座椅，強調精緻化。

比漾廣場董事總經理周寶文表示，「喜樂時代」在館內的配置，吸引許多其他賣場的老闆也躍躍欲試，小廳有小廳的好處，隨著科技與音響器材的進步，微型廳也能有震撼感，還去除側邊座位的死角，每個位子都是VIP。

而座位數少，連帶的也讓「包廳」的門檻下降，花上8,680元就能包下館內其中一個小廳，無論是企業包場、家族慶生還是學生同樂，亦或是求婚驚喜，其服務都能涵蓋，連餐飲都能夠客製化調整。

電影也是「體驗式行銷」的一環，畢竟手中的螢幕與家中電視，都無法真正取代大螢幕，但電影院許久未見新的行銷模式，也造成民眾「只衝著強檔電影出門」的困境，或許加強客製化服務，將會是一條成功新法。