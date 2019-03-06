生日禮指定香港餅乾！她苦奔1個月買到　一回醫院「閨蜜病逝」淚崩：耍我啊

▲這一盒從香港購入的日本餅乾，再也送不出去了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者陳怡伶／綜合報導

「你怎麼都不照約定呢？趁我一離開醫院你就懶得呼吸了？」一名女網友得知閨蜜42歲的生日快到了，趕緊按照對方喜好殺到百貨公司買皮包，但閨蜜嫌太貴又改成球鞋，結果老天爺不賞臉沒貨；在閨蜜的心願下，她買了一盒香港來的餅乾，花了近1個月終於準備好禮物，就是想要給閨蜜最好的生日回憶，只是她一回醫院，閨蜜沒有等她就過世了，讓她淚崩說「X，耍我啊是不是？」

該名網友在臉書「爆怨公社」娓娓回憶說，3月8號是好朋友的生日，她在一個月前就有先問對方說「三八，今年生日想要什麼生日禮物？」想要提早準備，讓住在醫院的好友有個難忘的42歲生日，開心度過這一年。

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▲好友沒有等她，就離開了這世界。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

好友想了想後就說，「舊的皮包已經磨損了，想要大一點的皮包。」她立刻來到百貨公司，依照好友的喜好，拍攝多品牌的皮包照片，回傳給好友盡情地挑，但逛百貨公司挑了一整天，最後卻聽見閨蜜說「唉唷，妳挑的皮包都好貴，我想要一雙等我生病好了可以穿出去玩的球鞋」，讓她超崩潰。

她哀號寫道，「X，是不會早點說嗎？林北已經在百貨公司拍到手快斷了，才說妳想要球鞋。」她無奈歸無奈，但還是詢問閨蜜有沒有要指定的品牌和款式，隔天起身前往運動用品專賣店尋找，但各家店竟然都沒有閨蜜想要的款式。

好友得知沒有她想要的球鞋款後，就對著原PO說，「那不要麻煩了，我好想吃妳上次從香港帶回來的餅乾，就送那個好嗎？」不僅是想要嘗嘗餅乾的好滋味，更是想回味以前那份回憶。

▲生存在世，能找到一份真摯的友情，是一件很難事情。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

得知好友生日禮物從一開始的皮包、球鞋，改到最後變成餅乾，讓原PO內心猛翻白眼好多回，但仍是默默拿起電話，聯絡香港的朋友幫忙購買並寄來台灣。她笑說，還好香港朋友二話不說答應了，也在前幾天將餅乾寄到她家，「讓我能趕得上3月8日，可以送給我的好朋友。」

可是老天爺似乎想要開玩笑，她千辛萬苦、費盡一切努力終於準備好生日禮物，沒想到她一回醫院，好朋友就過世了，突然的噩耗殺得她措手不及，不敢相信眼前的景象是事實。

▲她們本來約好要去台南吃牛肉麵，但這個閨蜜「爽約」了。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

她淚崩寫道，「我都已經那麼有誠意了，跑了那麼多地方，花了那麼多心思，就是希望可以在3月8日這天讓妳開心，迎接妳42歲生日，妳怎麼都不照約定呢？趁我一離開醫院，妳就懶得呼吸了？不是才說好等妳康復要一起去台南吃牛肉湯跟小卷米粉？X，耍我啊是不是？」

不論她怎麼崩潰抱怨好友「不守信用」，但閨蜜仍是離開她的身邊，獨留她與那盒來不及送出去的生日禮物。她大哭說，這一盒餅乾送不出去，她只能一個人把這盒吃掉，「但為什麼這餅乾那麼鹹？鹹到我看不清楚螢幕了？」

這一篇洋蔥文，引來1萬人按讚留言安慰說，「她一定知道你的心意的」、「有這種好朋友，死也開心了」、「相信您就是祂最好的禮物了～」、「這洋蔥好大顆」、「天啊...我瞬間...鼻酸」、「該死的！害我現在喝到鹹奶茶...」、「本來想罵人的 看到後面......她會記得你的好的」。

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▼這份生日蛋糕，妳已經吃不到了，但我永遠記得妳。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

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