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遊日教孩買地鐵票！後面「一排通勤族」傻等　母堅持：給他學習的機會

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▲▼日本地鐵。（圖／CFP）

▲ 日本地鐵。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

一名女網友之前和朋友到日本旅遊，其中一位同行友人在尖峰時間，堅持讓孩子摸索學習，如何買地鐵票，眼看排隊人潮爆滿，她小聲提醒，沒想到對方堅持己見，甚至反問「可以讓我的孩子有學習的機會嗎？」

女網友在爆怨公社提到，當時後方排隊人潮超多，而且3台售票機壞了1台，但友人竟堅持讓小孩摸索眼前的售票機，而她出聲阻止，反被對方吐槽，實在嚥不下這口氣。

請繼續往下閱讀...

她認為，「學可以，但是妳後面排了一堆要買票的人龍，能不能挑不是尖峰時間，再讓你孩子慢慢摸索？妳孩子連日文都看不懂，是要摸索幾個小時？」讓她更氣的是，在停車繳費機前又發生一樣的事。

月台等車被「屍體」飛撞！東京女子心靈受創全身多處傷（圖／京急地鐵）

▲示意圖，與本文無關。（圖／京急地鐵）

大家在繳停車費時，也正逢上下班尖峰時間，明明小朋友連投幣孔都搆不到，後面大排長龍，那位友人的老公仍不疾不徐，對孩子說，「你找找看投幣跟投票的地方在哪裡？」、「哈哈哈哈！不對喔！那邊放不進去對吧？再找找喔......」。

女網友見狀，忍不住提醒後面有人排隊，結果對方還裝沒聽到，接著說道「沒關係，你再找找，觀察一下找找看。」對此，網友們紛紛感嘆，「要教育小孩獨立自主可以，只是她顯然選錯了時間」、「只能說...這類型家長蠻自我感覺良好」、「要摸到天黑喔」、「很明顯自私個性」。

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關鍵字：地鐵,家長,遊日,通勤族,教育,小孩,自私,爆怨公社,繳費,售票機

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