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媽手作「黃玫瑰饅頭」開心喊兒吃！他一看秒愣住　網笑噴：這顏色很健康

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▲▼ 媽手作玫瑰饅頭　他一看嚇傻 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲媽媽的玫瑰饅頭看起來好像怪怪的。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

許多媽媽都會手做愛心麵包給孩子吃，但這名媽媽的「玫瑰饅頭」怎麼看起來怪怪的？一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，媽媽心血來潮做了饅頭，還開心地喊他去看，但他拿在手上一看，卻當場愣了好幾秒，直嘆自己沒有慧眼。對此，網友看到後也紛紛笑噴，「這顏色很健康喔」、「你媽現在在你後面，他非常火」、「光看就很有味道啊！」

原PO貼出兩張照片並表示，「我要抱怨我沒有慧眼，今天我媽心血來潮做了饅頭，剛剛跟我講，『兒子啊～來試看看我做的玫瑰饅頭，很香很好吃哦。』我拿到後愣了幾秒⋯⋯這玫瑰饅頭？比較像⋯⋯⋯」從照片中可見，媽媽的愛心玫瑰饅頭造型獨特，也確實有玫瑰花的感覺，但配上這顏色以及側面照一看，怎麼都讓人覺得怪怪的，也不免原PO會感嘆，自己沒有慧眼。

貼文一出，引發大批網友笑噴表示，「天啊！看看這顏色，很健康喔！」、「光用看的就有味道了....」、「有感覺到你媽正拿著刀在後面看著你嗎」、「看來大眾的看法是一樣的...米田共饅頭」、「媽媽說是玫瑰，就是玫瑰！」。此外，原PO也在貼文底下留言表示，「幫我媽謝謝大家的回覆，剛剛含著淚，閉著氣吃完它了，真的很好吃，是黑糖口味的」。

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關鍵字：玫瑰饅頭,爆怨公社

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