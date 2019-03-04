2歲金牛妹「乖乖看鏡頭」超難得！媽欣慰1秒破功...神展開　萬人笑：是人才

▲千千兒個性活潑可愛，也非常愛搞怪。（圖／陳玉娟（千千兒的點滴）授權提供）

網搜小組／綜合報導

鬼靈精怪的千千兒今年2歲9個月大，上周末她和爸媽出遊時，興奮地東看西看，結果老爸一喊「來這邊！看鏡頭！」她立刻聽話照做，原以為調皮的女兒轉性，沒想到下一秒讓媽媽瞬間吐血，不禁無奈問，「請問有個金牛座的女兒該注意什麼嗎？」

媽咪陳玉娟向《ETtoday新聞雲》記者提到，3月2日那天，全家人一起到松山文創園區看米奇展，當時先生對滿場跑的女兒喊著，「來這邊！看鏡頭！」沒想到，平常不受控的千千兒，竟然乖乖地朝鏡頭跑去。

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看到這一幕，媽咪突然感到欣慰，心裡默默讚許女兒也有聽話的時候，結果下一秒瞬間破功，只見女兒直接臉貼著單眼鏡頭，讓她好氣又好笑。

▲千千兒聽話「看鏡頭」。（圖／陳玉娟授權提供）

照片po上網後，狂吸超過2.2萬人按讚，網友們紛紛笑回，「標準看鏡頭」、「太可愛了，我也想要有這種女兒」、「妹妹是個人才」、「這真的是看鏡頭，臉都塞進去了」、「妳這個女鵝不行，可愛到太犯規了」。

而許多金牛座的朋友看完，狂留言表示，「我也是金牛，我弟都說我很蠢，我老公說我很像白癡」、「金牛路過...我不會這樣啊」、「金牛座神經真的是一直線」、「她正在發揮金牛座其中的個性......認真」、「牛+1，根本就是白目無誤」、「我也是金牛座，小時候的照片很多都很失控」。

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▼表情超生動XDDDD。（圖／陳玉娟授權提供）