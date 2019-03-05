小學生拿聯絡簿稿紙給阿翔簽名　女師改作業傻眼…暖心原因曝：會跟他道歉

▲學生在簽著大大「阿翔」兩字的稿紙上寫作業。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名國小女老師帶學生去看《綜藝大集合》的錄影，發現有小孩竟拿聯絡簿和稿紙給藝人阿翔簽名，讓她十分傻眼，後來了解學生的暖心原因後，「哈哈哈！我明天會跟他道歉！」也有人回憶，「小時候也遇過歡歡和小黑哥來我們國小拍戲，也是一大堆學生拿著作業本或小紙條拿去排隊簽名。」

女老師4日在「爆怨公社」臉書社團說，學生「以為阿翔會在邊邊簽小小的，沒想到簽了四分之一張⋯」根據她貼出的照片，學生在簽著大大「阿翔」兩字的稿紙上寫作業。

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▼阿翔在學生的聯絡簿簽名。（圖／翻攝爆怨公社）

有網友說「不錯呀，會好好保存聯絡簿的」；原PO回「他說要送我⋯以為這樣就不用寫了嗎？」有人則認為，「他可能要讓老師羨慕的」；原PO回「他以為我愛胡瓜，覺得沒要到瓜哥的很懊惱！」那被問到底愛誰？她說「阿翔多一點點」。

還有人說，「這篇！！會好好保存」；原PO回「安捏⋯⋯我還說他輕率」。有人則認為，「要先跟老師解釋那個是阿翔的簽名，不然會被扣分吧」；原PO回「有有有，他在空白的地方有說明。」另一人則回憶，「小時候也遇過歡歡和小黑哥來我們國小拍戲，也是一大堆學生拿著作業本或小紙條拿去排隊簽名」；原PO回「哈哈哈！我明天會跟他道歉。」