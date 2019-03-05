教2歲女兒吃飯「食物炸滿地」奧客媽直接走人　店家暴怒：下次自己清

▲店家氣得表示，再有下次就要媽媽自己清理。（圖／翻攝自爆怨公社）

地方中心／綜合報導

教小朋友自己吃飯確實是件好事，但如果在外面餐廳教小孩，卻把餐廳弄得滿目瘡痍，自己卻拍拍屁股走人，是不是有些欺人太甚呢？一名網友在「爆怨公社」發文表示，有個媽媽都來他的餐廳訓練小孩吃飯，每次都搞得像戰爭，而且還越來越誇張，讓他氣得怒轟：「下次再這樣，一定叫妳一起收拾」。

原PO貼上一張照片並表示，「本人是開餐廳的，而這對母女(約2歲)每次來都像戰爭，而且還越來越誇張」而從畫面中可見，地上滿滿滿的都是食物殘骸，一不小心就會踩到，看起來相當噁心。此外，原PO也提到，這張照片還只是地板的部分而已，而他也因此氣得怒轟：「妳要訓練小孩自己吃飯可以，但是不是應該在自己家，而不是在外面，我們是營業場所，這種狀況也是會影響其它用餐客人的。」

原PO不禁感嘆，「妳覺得教女兒吃飯重要呢？還是以身作則的教養重要呢？」而他也下達了最後通牒怒批，「下次再這樣，我一定叫妳一起收拾」此外，貼文一出，也引發網友熱議，「父母自身就是沒教養的，能養出什麼孩子，可想而知」、「列入黑名單吧！」、「叫那個媽媽自己吃掉」、「以為花了錢就是大爺？」、「奧客無誤！」。

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