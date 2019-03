「它已經死了！」　Momo日籍創作者自毀作品：覺得非常愧疚

▲Momo創作者相蘇敬介決定銷毀作品。(圖/翻攝自Twitter/@NewsIpe)

國際中心/綜合報導

自殺遊戲「Momo挑戰」在世界各地引起恐慌,不斷傳出有家中孩童遭恐怖女孩Momo「唆使」,企圖傷害他人甚至是自殺。事實上,Momo是源自於2016年日本東京銀座香草畫廊(Vanilla Gallery)的「姑獲鳥」雕像,其創作者對此感到相當自責,決定親自「消滅」這個作品以絕後患。

This is a picture of a mo-mo challenge, but don't worry.

This is a work made by Keisuke Aiso in Japan.

Therefore, they are not cursed. pic.twitter.com/d7xzWr2FLY