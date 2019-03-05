從國中到當媽…「叔叔」疼愛10多年！兒哭：我不要公回去　她接到心碎電話

▲原PO說，「我在失去一個愛我的人之後，才學會要珍惜愛自己的人。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

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「有些人來不及說再見，就再也無法見…」一名女網友分享媽媽男友對她的好，有天早上聽到兒子大哭重複「我不要公回去」，正當她怒氣值快要爆棚時，突然接到姐姐電話說「叔叔走了」。她希望每個人都珍惜身邊的人，「我才明白當年我抱怨上天少給我的父愛，原來在那一年就補償我了…他的疼愛是如此讓我習慣又成為理所當然，而我卻沒有任何身分為他披孝。」

「已經過了4個月，決定還是抱怨一下。」原PO今天（6日）在「爆怨公社」臉書社團說，小時候父母離婚，媽媽多年後才認識叔叔，「叔叔總是穿著藍白拖鞋，有時順口操著髒話，但從知道我存在的那天就很疼愛我。下課時總是幫我去買我喜歡吃的雞排；知道我想養文鳥就帶著我去買，然後我上課還幫我餵；甚至在國中時，親自幫我布置他的房子，讓我有一個自己的房間。」

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原PO高中後到外縣市念書，「他總是提早半小時就在火車站等我接我回家，有次我下了火車，他就買好雞排等我，然後說：『趕快先吃，不然妳媽媽在煮飯，待會回去看到妳吃雞排又要唸』。」

▼原PO的「叔叔」一路疼愛她10多年。（圖／示意照／翻攝stocksnap免費圖庫）

原PO說，大學到高雄念書，「他陪我坐夜車下高雄，搭公車到學校報到。結婚的時候，我希望他也能出席，他卻回說那天有事。但事實是他覺得我公婆的朋友也在場，不想讓我公婆跟朋友難解釋。」

原PO有了小孩後回娘家，「他幫我煮飯或買飯給我跟孩子吃，下午幫我帶孩子出去放電讓我午睡。有次我一打二帶著孩子回新竹，他就說他有事要到南部，『順路』陪我搭車回高雄，到了高雄卻不上我先生的車一起到我們家，他說他有事，但我心裡知道他怕他一個人到我們家不方便。」

原PO回憶那天發生的事，「凌晨2點我輾轉難眠，隔天卻又7點半就起床，隱約只聽到有人叫我名字，然後有個熟悉的聲音說著『我先回去囉』」；起床發現兒子跑到她媽和叔叔來會住的房間，正要看兒子在做什麼時，「他卻突然跑到門口說：『我不要公回去』」。

▼原PO說，叔叔更疼她的小孩。（圖／示意照／翻攝stocksnap免費圖庫）

原PO表示，當下以為兒子在說她公公，她還回說「阿公在阿公阿嬤家呀」，接著他開始大哭說「我不要公回去」，整個早上都非常盧，「正當我怒氣值快要爆棚時，接到姐姐的電話...說叔叔走了...非常突然。前一天聽說還跟媽媽聊到很晚，催促隔天要上早班的媽媽趕快回家休息，怎麼知道隔天早上突然暈倒後急救，轉院途中失去呼吸心跳...」

原PO指出，她在叔叔的靈堂前，回想去年過年沒回家吃到最後一聚的年夜飯，想起那天他和媽媽、姐姐下來高雄，「他等不到還在雲林出差的我...他的疼愛是如此讓我習慣又成為理所當然，而我卻沒有任何身分為他披孝。我忍住眼淚回到家，夜深人靜我才敢偷偷哭，但又聽到熟悉的聲音：『啊你不要哭啊！我又沒有怎樣，妳要好好照顧自己跟妳媽媽！』」

原PO說，「我才明白當年我抱怨上天少給我的父愛，原來在那一年就補償我了，只是多年來的習慣成為理所當然，才發現自己恣意揮霍他對我的疼愛。我在失去一個愛我的人之後，才學會要珍惜愛自己的人。」

▼有網友感動地說，「下輩子再做真正的父女」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

有網友表示，「真的很少女人會遇到男人可為自己小孩付出的」；原PO回「是的，十幾年來沒有改變，甚至對我們的孩子更加疼愛。」有人則認為，「要是我，該做到的例如不能剪頭髮、守靈等等我還是會做，因為他就像第二個爸爸一樣」；原PO回「除了披孝，我其他都有做，只是沒有披孝真的有點遺憾，也可能只是想彌補這幾年揮霍他疼愛的遺憾吧…」

一名網友則說，「我相信你叔叔一定還是待在妳們的身邊的～只是換了不同的方式而已。可以傷心，但也要記得要振作喔，相信妳的叔叔也是這麼希望的吧。我爸剛走的那段時間，我天天哭著睡著然後哭著醒來，哭著去上班～～好幾晚，我爸都跑來我的夢裡用不同的方式要我振作，不然他沒辦法放心。」

其他人留言，「下輩子再做真正的父女」、「好感動…看見了真正的愛，請節哀」、「比爸爸還要像爸爸」、「真正的愛就是為愛妳的人好好珍惜自己，下輩子一定還會是一家人，加油」。

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