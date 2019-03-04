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他扮「帥氣黑武士」搭捷運　悠遊卡掉地上哭了！網笑瘋：最悲痛的距離

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他cosplay「黑武士」搭捷運（圖／翻攝爆廢公社）

▲黑衣武士在捷運站遺落了悠遊卡。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

世界上最遙遠的距離，不是生與死，而是搭捷運必備的悠遊卡就在腳邊，而你卻怎麼樣都拾不起。就有民眾搭乘捷運時，遇上一位裝扮帥氣的「黑衣武士」，沒想到對方在閘門附近意外掉落了悠遊卡，就這樣讓眾人見識到搞笑又趣味的一幕「慘劇」！

張姓男網友3日下午在「爆廢公社」貼文，他在捷運站目睹一樁慘劇，直說這畫面堪稱是世界上最悲痛的距離。照片中，只見一人cosplay（角色扮演）成武士，一身黑色勁裝、配件考究，除了腳下球鞋有著現代痕跡外，活脫脫是從古時穿越而來。

張男說，悲劇的是黑衣武士一個不小心在捷運進出閘口附近讓手中悠遊卡落地，為了拾取他只得艱難的慢慢將腰彎下，然而距離地板上的卡片仍有一長段距離，「您辛苦了武士大大」！附近則有不少路人圍觀，也有人馬上掏出手機拍攝、紀錄下來。

他cosplay「黑武士」搭捷運（圖／翻攝爆廢公社）

▲另外有網友曾在台北市捷運忠孝復興站看到這位黑衣武士。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼上網，吸引超過7千網友朝聖，笑翻不少人，「要打控八控控嗎」、「鞋子沒有配到喔」、「用原力就可以啦，還彎腰撿」、「阿我就腳麻去是要怎麼跑」、「哈哈哈哈哈哈，關節硬硬的」、「害我笑到流眼淚」、「最慘的是你在那邊蹲不下去全身顫抖的時候旁邊有人以為你在表演，還給你鼓掌......。」

此外，還有不少網友腦洞大開，提供各種壞心的建議，「撿了快點跑走」、「幫他撿後就跟他說，來啊！來追我啊」、「撿起來，幫他放進他的鞋子內」、「黑武士：可以請你幫我撿一下嗎？路人：可不過......等我拍照打卡先。」

眼見網友回應熱烈，張男補充了更多當下看見的細節。他說，黑衣武士掉卡當下，努力彎下腰想撿拾，整個人用力「抖很久」就是下不去，推測是膝蓋的部分卡住了，好在有好心民眾主動幫忙，「後續有人幫忙撿了啦」！

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關鍵字：爆廢公社,cosplay

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