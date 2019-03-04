　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

「幸福女力 閃耀魅力」　嘉縣婦女節女性當天搭車免費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義縣婦女節「幸福女力 閃耀魅力」熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲▼ 嘉義縣婦女節「幸福女力 閃耀魅力」熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府2日提前在家己人公園舉辦「幸福女力 閃耀魅力」婦女節活動，縣長翁章梁伉儷以女性保護、女力經濟、女性賦權、家庭支持四大主軸的標語作為開場，並表揚2019嘉義縣十大傑出女性，肯定各領域的女性對於社會的貢獻。縣長翁章梁伉儷、立委蔡易餘、立委陳明文夫人廖素惠、大埔鄉長吳明勳、縣議員林秀琴、林緗亭、劉雅文、姜梅紅、林淑完、楊秀琴、詹琬蓁、賴瓊如一同到場祝賀，感謝女性對社會的付出。

▲▼ 嘉義縣婦女節「幸福女力 閃耀魅力」熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）
今年的婦女節活動精彩絕倫，分為「女力主題區」、「閃耀魅力區」、「自信拍貼機」、「舞台表演區」、「午茶品嘗區」、「親子體驗區」及「好禮摸彩送」等七大主題區，場內有多項免費服務，民眾大排長龍的拍攝免費大頭貼、修眉、彩妝、素描、指甲彩繪以及欣賞街頭藝人表演，小朋友還能逛文創市集與環保風車免費DIY、闖關遊戲多項熱鬧的活動，場面歡樂。

▲▼ 嘉義縣婦女節「幸福女力 閃耀魅力」熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

為留下女性在社會奮鬥的辛勞，社會局也特別舉辦【發掘女力】攝影比賽，蒐集358件作品，2日當天進行頒獎，期盼透過日常生活的觀察，將周邊女性人物以影像語言紀錄，呈現動人的女力故事，提供民眾觀賞女性的價值，展現出女性的特質與生命力。

翁章梁表示，38婦女節是一個全世界的慶祝節日，我們要對所有的女性表達尊重，未來縣府將會努力推動婦女相關福利與權益，期望男人和女人攜手共同撐起一片天。

現場參加體驗與服務的民眾可以獲得摸彩券，摸彩獎項有43吋液晶電視、掃地機器人、空氣清淨機、腳踏車及台酒生技保養品禮盒等200項大獎，在場民眾在不斷的驚喜中渡過了放鬆及愉快的一天。翁章梁也歡迎女性朋友們3月8日當天搭乘縣營公車免費在縣內旅遊。

ET快訊
快訊／電音天團「超凡」主唱陳屍家中！　享年49歲
快訊／玉山銀行搶匪落網！1分鐘得手50萬　板橋警方偵訊中
「它已經死了！」Momo日籍創作者自毀作品：覺得非常愧疚

關鍵字：翁章梁,婦女節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

遶境隊伍留滿地垃圾　消防員「等1.5小時」沒人清：賞了我們一巴掌

兩方都酒駕上路！　無照高職男女「碰撞休旅車」巷口摔飛慘死

「板橋玉山銀行板新分行」遭持槍歹徒搶走50萬元　警全力追捕

影／遭獵槍轟癱的比特犬「雅美」愛撒嬌　飼主：都有綁好

台東婦4次酒駕遭判刑「第5次害死女兒」　前夫原諒求情：別判太重

快訊／廚餘桶棄嬰DNA報告出爐　與「新加坡小情侶」房內血跡吻合

三寶「插隊左轉」下秒悲劇撞車！後車再補刀檢舉...網狂重播讚爆：療癒

5車被噴漆20輪胎全遭刺破！　網嘆：遊宜蘭最悲慘回憶

池上元宵遶境維安「零衝突」　關警獲鄉長頒獎感謝

求學5年全免費！　慈科大首招30名新住民學生續招100名原民生

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

別人東西被偷會提醒or離開？ 一日扒手體驗實測社會正義感

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

狼犬遭棄好焦慮天天「打翻水盆」 寧可餓肚只想討摸：有人愛我嗎

池上元宵遶境維安「零衝突」　關警獲鄉長頒獎感謝

求學5年全免費！　慈科大首招30名新住民學生續招100名原民生

全國首創智慧教育中心　徐榛蔚宣告全面打造「智慧校園」

大台南第4條電動公車　中華環線綠能上線

「幸福女力 閃耀魅力」　嘉縣婦女節女性當天搭車免費

民進黨內部民調「綠營回流」　南市黨部：郭國文穩健取得上風

失智翁「假牙滑落咽喉」　嘉義醫院鬼門關前救回一命

台南國際蘭展景觀佈置競賽　蘭潭國小「日環食」獲邀參加

賣100個貨櫃的文旦柚？　陳筱諭向謝龍介下戰帖

推動性平邁大步　桃市首度自製性平微電影《大大的勇氣》

可樂杯破裂割傷人！網爆料「發生過很多次」　麥當勞回應了

WSBL／太亢奮忘記從禁區打　國泰驚險11分退台元

磁場合＝有錢賺！12生肖「貴人方位」曝：龍族創業趁現在

蔡詩芸「不想分開」臉埋肩膀狂蹭！　王陽明哄妻「親親抱抱全來」閃炸

UBA／生涯三度攻蛋　羅建斌盼帶學弟體會大戰氣氛

夜哨遇小蜜蜂妹賣肉粽！他爽吃「下秒腐爛長蛆」嚇昏…老兵曝殘忍真相

疑黑吃黑遭圍毆男吞K他命　「要出人命了」被丟包醫院救不回

習近平3月出訪歐洲　傳回程佛州海湖莊園再會川普簽協議

綾瀨遙親民有求必應！飆31字超長中文...黃子佼當場傻了

日本「好感度女神」綾瀨遙來了！　公開最愛台灣美食：一次吃13個

北市一夜輾2人！中山北留「鮮紅血柱」 男遭自小客破頭k

地方熱門新聞

台灣燈會閉幕　潘孟安：感性致謝..

郭家肉粽店太紅　8/1開發票、..

台灣燈會intel無人機秀超震..

連柯P也認輸　三要素打造史上最..

花蓮英雄聯盟電競賽　3月30熱..

放棄燈會主辦權遭酸　王惠美曝原..

網友求市長休息　賴清德熬夜沒問..

新北燈會閉幕　70萬人潮賞燈

詹賀舜：桃園捷運綠線動工「是真..

台灣燈會破1千2百萬人次　估算..

賣100個貨櫃文旦柚？陳筱諭向..

美甲、美睫和紋繡檢定桃園登場

台灣燈會驕傲　南榮國中「我南榮..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

更多熱門

相關新聞

嘉縣農會簽約　五星飯店另類行銷

中埔鄉農會28日晚上於八掌溪畔和美辦事處舉行年度農民節慶祝表揚大會，活動除了表揚中埔優秀農民外，並結合漢來美食公司、耐斯王子飯店以及饗賓餐旅公司等3家飯店，簽立合作意向書，幫助蕉農產銷，在農會協助下未來這些飯店都將優先使用中埔鄉出產的優質香蕉。

檢警破獲黑幫組織　翁章梁頒發獎金6萬

嘉縣婦女節　女性搭公車免費

翁章梁攜手青農帶著孩子下田耕種

翁章梁上任首次校長會議

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

騎士怒：為何要一直拿我的布　苦主說小撇步

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.28　換5萬台幣可多吃8碗拉麵或去1趟迪士尼

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

辦好市多會員值得？網：不常逛就選這張卡

逆向撞毀轎車　騎士秒遭斬首釀3死

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

彰化放棄2020台灣燈會讓給台中　 網酸：縣長英明

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

隋棠被女兒拍下睡醒瞬間　網嚇傻：根本Tony

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

樂桃飛沖繩只要777元！5日手刀開搶

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面