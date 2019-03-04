「幸福女力 閃耀魅力」　嘉縣婦女節女性當天搭車免費

▲▼ 嘉義縣婦女節「幸福女力 閃耀魅力」熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣政府2日提前在家己人公園舉辦「幸福女力 閃耀魅力」婦女節活動，縣長翁章梁伉儷以女性保護、女力經濟、女性賦權、家庭支持四大主軸的標語作為開場，並表揚2019嘉義縣十大傑出女性，肯定各領域的女性對於社會的貢獻。縣長翁章梁伉儷、立委蔡易餘、立委陳明文夫人廖素惠、大埔鄉長吳明勳、縣議員林秀琴、林緗亭、劉雅文、姜梅紅、林淑完、楊秀琴、詹琬蓁、賴瓊如一同到場祝賀，感謝女性對社會的付出。



今年的婦女節活動精彩絕倫，分為「女力主題區」、「閃耀魅力區」、「自信拍貼機」、「舞台表演區」、「午茶品嘗區」、「親子體驗區」及「好禮摸彩送」等七大主題區，場內有多項免費服務，民眾大排長龍的拍攝免費大頭貼、修眉、彩妝、素描、指甲彩繪以及欣賞街頭藝人表演，小朋友還能逛文創市集與環保風車免費DIY、闖關遊戲多項熱鬧的活動，場面歡樂。

為留下女性在社會奮鬥的辛勞，社會局也特別舉辦【發掘女力】攝影比賽，蒐集358件作品，2日當天進行頒獎，期盼透過日常生活的觀察，將周邊女性人物以影像語言紀錄，呈現動人的女力故事，提供民眾觀賞女性的價值，展現出女性的特質與生命力。

翁章梁表示，38婦女節是一個全世界的慶祝節日，我們要對所有的女性表達尊重，未來縣府將會努力推動婦女相關福利與權益，期望男人和女人攜手共同撐起一片天。

現場參加體驗與服務的民眾可以獲得摸彩券，摸彩獎項有43吋液晶電視、掃地機器人、空氣清淨機、腳踏車及台酒生技保養品禮盒等200項大獎，在場民眾在不斷的驚喜中渡過了放鬆及愉快的一天。翁章梁也歡迎女性朋友們3月8日當天搭乘縣營公車免費在縣內旅遊。