地方 地方焦點

科技藝術打造沈浸式感官體驗　《流光藝境》高雄駁二療癒開展

▲▼科技藝術打造沈浸式體驗！《流光藝境》高雄駁二療癒開展。（圖／記者許宥孺攝）

▲《流光藝境》今起高雄駁二療癒開展，展覽結合視覺、聽覺、嗅覺與意境。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

夢蓮花文化藝術基金會首度推出加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，今(25)日起在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展。展覽以影像結合互動科技，觀者能一次滿足視覺、嗅覺、聽覺等多重感官體驗，沈浸在超現實空間。

ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現對萬物的深刻感知，引領觀眾探索內在無限風光，感受「看作品，見自己，離開痛苦，趣往快樂之地」的創作心意。

展覽由台南藝術大學博物館學研究所碩士翁淑英擔任策展人，以ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，攜手互動媒體藝術團隊，透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術，營造多感官沉浸式詩意旅程。翁淑英表示，「流光」不僅是物理現象的光影，也是精神性的象徵，代表著無常、生命的瞬間，以及人類對美與真實的追尋。

▲▼科技藝術打造沈浸式體驗！《流光藝境》高雄駁二療癒開展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼觀眾可透過麥克風傳遞聲音，作品會隨著聲波變化光影。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼科技藝術打造沈浸式體驗！《流光藝境》高雄駁二療癒開展。（圖／記者許宥孺攝）

展覽以「六境」為結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境，透過多重感官引導體驗，最終歸返意境與內在進行深度對話。在ZHEN-RU的作品裡，透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗，期望使觀者獲得心靈的再認識、療癒與對自身存在之美的肯定。不僅是一場視覺饗宴，更是一處精神性的「桃花源」。

夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，高雄作為《流光藝境》視覺藝術首展的出發點，這是極其珍貴而美好的緣份。藝術家ZHEN-RU擅長捕捉生活中稍縱即逝的微光，在平凡中挖掘不凡，期盼引領人們開啟心中那道溫柔而永恆的光。 《流光藝境》特展自2025年12月25日起至2026年3月3日展出，展覽設有「看見色、聆聽聲、嗅聞香、交流語、體驗觸、沉浸意」六大單元。

▲▼科技藝術打造沈浸式體驗！《流光藝境》高雄駁二療癒開展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼展覽色彩繽紛，且有互動裝置，吸引民眾駐足拍照。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼科技藝術打造沈浸式體驗！《流光藝境》高雄駁二療癒開展。（圖／記者許宥孺攝）

12/23 全台詐欺最新數據

高雄流光藝境駁二藝術特區

