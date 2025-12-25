　
地方 地方焦點

聖誕假期行程滿檔　林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

聖誕假期期間，民進黨台南市長初選氣氛持續升溫，立法委員林俊憲行程滿檔，從25日上午市場掃街、下午親子同樂活動，到晚間國片電影包場，一整天馬不停蹄走進市民生活，展現親和力與穩定累積的人氣。

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

近期網路民調顯示，林俊憲支持度持續成長，並已超越主要對手。對此，林俊憲表示，民調只是階段性的回饋，最重要的仍是實際走進基層、傾聽市民聲音，未來會持續一步一腳印，爭取更多市民的認同與支持。

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

25日上午，林俊憲前往中西區鴨母寮市場掃街拜票，由市議員周嘉韋、沈震東陪同，邱莉莉議長服務團隊也到場參與。掃街過程中，林俊憲沿途向攤商與市民親切問候，不少民眾主動加油打氣、要求合影，現場氣氛熱絡。林俊憲也把握機會傾聽攤商對市政的意見，強調市政工作必須從市場、從市民最真實的日常生活出發。

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

下午行程轉往安南區，林俊憲與市議員黃麗招共同合辦親子同樂活動，現場安排魔術泡泡秀等親子互動表演，吸引不少家長帶著孩子參與。林俊憲與大小朋友互動、合影，展現親民形象，現場充滿歡笑聲與濃厚的聖誕節氛圍。

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

晚間，林俊憲出席國片《大濛》電影包場活動，與支持者一同觀影交流。《大濛》獲得金馬獎多項大獎肯定，口碑亮眼。林俊憲表示，支持優質國片不僅是支持台灣文化創作，劇組選在鹽水岸內影視基地搭景拍攝，更展現出台南的文化軟實力，也希望透過實際行動，讓更多市民看見台灣影視作品的多元可能。

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

林俊憲指出，無論是市場掃街、親子活動，或走進電影院欣賞國片，都是市民生活的一部分，未來也將持續走入不同場域，廣納各界意見，提出貼近民眾需求的市政藍圖，用行動回應市民期待。

▲林俊憲聖誕假期走訪鴨母寮市場掃街拜票，與攤商、市民互動熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

在聖誕佳節前夕，為讓台東縣內弱勢及邊緣戶家庭也能感受到節日的溫暖與關懷，多個在地公益與慈善團體攜手合作，募集各項生活物資，並親自送至有需要的家庭手中，以實際行動傳遞社會溫情。

