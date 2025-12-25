　
地方 地方焦點

南投青山茶冬茶比賽結果出爐　女青農莊佩君獲雙料特等獎

▲南投青山茶冬茶比賽頒獎，莊佩君獲雙料特等獎殊榮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投青山茶冬茶比賽頒獎，莊佩君（右3）獲雙料特等獎殊榮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市農會辦理114年南投青山茶冬茶比賽結果日前出爐，女青農莊佩君表現優異，在「新品種組」及「烏龍組」擊敗共計119位對手，拿下雙料特等獎。

南投青山茶冬茶比賽頒獎典禮及農產品展售活動20日在微熱山丘村民市集舉行，由南投市農會理事長藍獻謀主持，縣府農業處長蘇瑞祥出席，並頒發縣長賀匾予最大贏家莊佩君；南投市長張嘉哲，縣議員蔡宗智、張婉慈，農業部茶改場分場長黃正宗及多位市民代表、里長都到場觀禮，立委游顥服務處、縣議員林儒暘服務處也派員參與。

南投市農會指出，此次新品種組有48件、烏龍組有71件參賽，任職農業部茶及飲料作物改良場的評審簡靖華表示，因受氣候變遷影響，今年夏季因颱風及西南氣流為中部茶區帶來強降雨，南投青山茶區因颱風帶來之降雨使得土壤水分含量過高，影響茶樹對於土壤養分之吸收；冬茶生長期間降雨量偏低，導致茶芽生長速度較慢且不均，故採收期稍有延遲且部分減產；冬茶產製期間多為晴朗天氣，有利於製茶過程中茶菁萎凋及發酵之進行，對於冬茶香氣及滋味之表現有正面加分效果。

▲南投青山茶冬茶比賽頒獎，莊佩君獲雙料特等獎殊榮。（圖／南投縣政府提供）

此次參賽茶樣經評審後進入參等以上之得獎茶樣，仍維持冬季青山茶之品質，其中莊佩君獲獎的烏龍組特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃略帶琥珀，澄清明亮，香氣醇和烘焙度適中，滋味甘醇飽滿有餘韻；新品種特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃清澈，烘焙適中帶有濃郁的帶有花果甜香，茶湯滋味甘甜鮮爽有活性，皆維持青山茶冬茶特色風味。

蘇瑞祥表示，八卦山脈的青山茶是全縣8大茶區之一，近年來受縣府及農會輔導，茶農透過茶園管理及技術、研發的精進改良下，風味及特色更佳，每年在南投世界茶業博覽會中展銷成果更為亮眼；另競賽在茶改場的輔導下，參賽茶農全納入農產品可追蹤系統QR-code，並配合政府政策進行茶葉農藥抽檢及導入產地抽檢，以該場所建立判別國產和非國產(境外)茶葉的鑑別技術，以多重元素分析為主，並輔以感官品評鑑識及茶葉DNA分子鑑定等資料庫所建立之烏龍茶產地鑑別技術進行綜合研判，有效提高茶農製茶技術及茶葉附加價值，並維護茶農及消費者權益。

此外，名間鄉農會日前也辦理「114年冬季臺灣好茶比賽」，共計320件報名參賽，於21日舉辦頒獎典禮；烏龍組特等獎及金萱組特等獎分別由李志展及謝明皓獲得，由副縣長王瑞德頒發特等獎匾額，肯定得獎者在茶葉種植上的用心。

南投青山茶冬茶比賽莊佩君特等獎名間鄉冬季台灣好茶

