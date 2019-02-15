翁章梁上任首次校長會議　太陽能回饋金代理延聘當賀禮

▲▼翁章梁上任後首次校長會議便將太陽能回饋金回饋各校使用，並延長代理教師聘期。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁15日上午在創新學院主持就職後首次校長會議，為感謝學校致力推動教育以及付出的辛勞，當場宣布2項教育賀禮，太陽能發電回饋金全額回饋學校、高級中等以下學校代理教師聘期延長為11個月以及收托15人以下幼兒園代理教師聘期延長。

縣府利用公有辦公廳舍建置太陽能發電設備，學校建物占大部分，為讓學校有經費改善教學設備，太陽能回饋金將全額回饋學校，不需經縣長室批准；另高級中等以下學校代理教師聘期延長為11個月，收托15人以下幼兒園代理教師聘期延長，讓學校能留住優秀人才，提昇教師士氣，妥善照顧偏鄉幼生。

翁章梁表示，上任常批學校申請補助公文，連小額經費都要批示，期盼未來太陽能回饋金全額回饋學校後，能充分運用經費更新教學設備，以提升學校教學品質。



翁章梁強調，校長就如同學校縣長，要思考如何來做對孩子更好，他也要求校長能多吸收新的知識，提升自身行動力，並加強學生對家鄉記憶感情，籌組校友會連絡校友回母校連繫感情。

嘉義縣政府教育處指出，大陽能回饋金每年約千萬元，全縣九成學校有太陽能發電設備，目前代理教師共200多人，有編制內代理正式教師的代理教師，以及為教學外聘代理教師，各領10個半月和11月薪資，常存在同工不同酬不公平現象，聘期統一延長11個月，希望解決同工不同酬問題。

翁縣長最後在教育處長鄧進權陪同下頒發中輟生預防及復學輔導工作有功縣市、2018年健康促進學校國際認證、2017－2018年十二年國教學校本位體育課程甄選-中學組標竿學校等獎項。