嘉縣婦女節女性搭公車免費　翁章梁親泡咖啡慰問女同仁

▲▼翁章梁邀請民眾參加婦女節活動向天下偉大女性致敬，婦女節當天女性民眾還可以免費搭乘縣營公車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝國際婦女節，嘉義縣政府3月2日將在家己人公園舉辦「幸福女力 閃耀魅力」婦女節活動，向偉大的女性致意。縣長翁章梁25日參加記者會時，親手泡咖啡給獲選年度傑出女性以及縣府女性職員，感謝他們對社會和家庭的貢獻，同時也歡迎嘉義民眾都來參加婦女節活動，慶祝這偉大的節日也向偉大的女性致敬。

嘉義縣是典型農業縣，近年來出生率逐年下降，老年人口卻逐年上升，婦女相對在家庭、生活與工作方面較為辛苦，女性對社會、家庭的穩定發展功不可沒，政府與社會各界應給予肯定與支持。

翁章梁25日在「幸福女力 閃耀魅力」記者會中，親自學習手沖咖啡，並在咖啡拉花中寫下愛心，感謝女性對社會的付出及辛勞，翁章梁說，婦女節是值得紀念的日子，未來縣府將會努力推動婦女相關福利與權益，讓女性朋友擁有被尊重、安全且幸福的生活環境。

翁章梁表示，38婦女節不只在嘉義縣是一個全世界的慶祝節日，我們要對所有的女性表達尊重，3月2日活動現場也會表揚兩年一度的嘉義縣十大傑出女性，肯定各領域的女性對於社會的貢獻。

翁章梁指出，婦女節活動現場除了安排免費按摩、指甲彩繪、修眉等專屬女性朋友的貼心服務外，還有像是環保風車免費DIY、闖關遊戲、街頭藝人表演及文創市集等多項親子活動，摸彩有機會43吋液晶電視、掃地機器人、空氣清淨機、腳踏車及台酒生技保養品禮盒等200項獎品，3月8日當天女性還能免費搭乘嘉義縣縣營公車，歡迎全家大小一起到家己人公園體驗有趣的婦女節活動。