獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

▲張男騎機車到山區意外摔車，他牽起爆胎機車欲下山，卻誤入小徑摔倒並倒臥草叢三天，直到24日下午幸運被警方尋獲送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名67歲張姓男子21日上午獨自騎機車出門，經過兩天都未返家，家人擔心他的安全，昨天（23日）向警方報案協尋，員警調閱監視器畫面後，發現他騎乘機車經過東關路6段往和平方向行駛，經查閱手機訊號在大茅埔山區，員警及家屬24日前往山區搜尋，終在下午3時許尋獲他倒臥在小徑的草叢中，立即通報救護車送醫救治。





台中市東勢警分局23日晚間11點12分接獲張女報案指稱，67歲張姓父親21日上午8時許獨自騎機車出門至晚間都未歸，因妻子數月前過世致其心情不佳，擔心父親的安全向警方請求協尋。

警方調查張男的手機位置在大茅埔軟埤坑山區，23日偕同家屬前往尋找，在山區道路旁找到其使用手機，經多次搜尋仍找不到人及機車蹤跡，24日再到山區尋找，下午3時在道路旁的小徑上一處草叢內發現張男及倒臥在旁之機車，立即通報救護車送東勢農民醫院救治。





家屬表示，父親騎機車外出散心，不料在山區不慎摔落水溝，手機也遺落在現場，有熱心民眾看見向警方供稱有人自摔，員警獲報後至現場但沒有發現，後來才知道，父親摔車後輪胎破裂，疑似身體不適又牽起機車想下山，卻走錯路到山區小徑中不慎又摔倒，就一直倒臥在草叢，老天保佑真的能夠獲救。

附近居民知情後也驚呼「真的是福大命大」，在山區三天沒吃沒喝晚上又這麼寒冷，能夠被尋獲送醫真的是奇蹟。