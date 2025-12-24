　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲張男騎機車到山區意外摔車，他牽起爆胎機車欲下山，卻誤入小徑摔倒並倒臥草叢三天，直到24日下午幸運被警方尋獲送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名67歲張姓男子21日上午獨自騎機車出門，經過兩天都未返家，家人擔心他的安全，昨天（23日）向警方報案協尋，員警調閱監視器畫面後，發現他騎乘機車經過東關路6段往和平方向行駛，經查閱手機訊號在大茅埔山區，員警及家屬24日前往山區搜尋，終在下午3時許尋獲他倒臥在小徑的草叢中，立即通報救護車送醫救治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市東勢警分局23日晚間11點12分接獲張女報案指稱，67歲張姓父親21日上午8時許獨自騎機車出門至晚間都未歸，因妻子數月前過世致其心情不佳，擔心父親的安全向警方請求協尋。

警方調查張男的手機位置在大茅埔軟埤坑山區，23日偕同家屬前往尋找，在山區道路旁找到其使用手機，經多次搜尋仍找不到人及機車蹤跡，24日再到山區尋找，下午3時在道路旁的小徑上一處草叢內發現張男及倒臥在旁之機車，立即通報救護車送東勢農民醫院救治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

家屬表示，父親騎機車外出散心，不料在山區不慎摔落水溝，手機也遺落在現場，有熱心民眾看見向警方供稱有人自摔，員警獲報後至現場但沒有發現，後來才知道，父親摔車後輪胎破裂，疑似身體不適又牽起機車想下山，卻走錯路到山區小徑中不慎又摔倒，就一直倒臥在草叢，老天保佑真的能夠獲救。

附近居民知情後也驚呼「真的是福大命大」，在山區三天沒吃沒喝晚上又這麼寒冷，能夠被尋獲送醫真的是奇蹟。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車隨機殺人...全國已71則模仿言論　8人被捕2人收押
檢告狀罵髒話丟東西求刑28年半　柯文哲回嗆
土耳其出現近7百個天坑！　專家發出警告
朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」　鹹水雞、松露燉飯吃到
蔡英文平安夜發聲！　向亡者、家屬致哀
男嗆「到台中大規模殺人」！　火速被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

吃担仔麵、逛赤崁樓　日本水上町教育旅行團深度體驗台南

元旦花蓮跨年懶人包！爽休4天攻略　白天走山看海夜晚熱鬧跨年

聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

獨 ∕ 騎機車出門散心失聯 男子倒臥山區三天奇蹟獲救

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

台南安平金城里長輩美食PK　古早味遇上越南、印尼異國料理

對標六都補齊福利落差　陳亭妃：台南不足的部分一項一項做到位

聖誕老人走進兒科門診　郭綜合醫院氣球傳溫情療癒病童

聖誕老人快閃校園！　中華醫大3位副校長扮老公公、麋鹿現身送歡樂

吃担仔麵、逛赤崁樓　日本水上町教育旅行團深度體驗台南

元旦花蓮跨年懶人包！爽休4天攻略　白天走山看海夜晚熱鬧跨年

聖誕節送暖　嘉義長庚陪伴病童度過佳節

新悦花園酒店「悦願同行」　攜手企業推動生命教育永續陪伴計畫

睡覺踢被子會感冒？爸媽別忙了　「致病關鍵」醫一次解

北車隨機殺人全國5天71則模仿言論　8人被捕2人收押

熊熊伸手打老公「秒被女兒報復」　她傻眼離場：不被愛的才是第三者

「不能給騎士一點機會！」勇士平安夜遭逆轉、周桂羽點出崩盤原因

京華城案辯結沈慶京應曉薇述委屈　柯文哲誇黃國昌雖咆哮但正直

一路冷到周末！冷氣團南下全台急凍　最低溫下探10度

影帝布蘭登費雪催淚新作來了！合體《哥吉拉》、《幕府將軍》日星

虞書欣《雙軌》8甜寵台詞：我才不要天上的月亮，我都已經是月亮了

吳怡霈日本尪「堅持聖誕節吃速食」　她提1食物遭打臉原因曝光

JINS啟動唐寶寶免費配鏡公益計畫、屈臣氏落實社會關懷不遺餘力

【犯案前1天現身誠品】張文扯「看聖誕樹」 要求到頂樓被拒

地方熱門新聞

台東體中牆面磁磚被震落！健身房慘況曝

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

親子走進七股沙洲淨灘讀經班以經典精神守護海洋

2026桃園龍潭大池跨年煙火音樂會　270秒煙火迎新

育嬰留職停薪、家庭照顧新制115年1／1上路

即／中捷全線停運　疑似電力異常

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

金山高中籃球隊僅7人出戰　逆轉挺進新北前4強

高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

茶枝重生為「農林紙」　大溪老茶廠禮盒率先用

花蓮海巡查獲市值上億私菸　3船數十人涉案移送

元智資工系徐逸懷　榮獲優秀青年電機工程師獎

對標六都補齊福利落差台南不足的部分一項一項做到位

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

更多熱門

關鍵字：

機車，倒臥，草叢，搜尋，送醫

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面