歲末感恩多！　怡仁愛心基金會慈善音樂會公益捐贈送關懷

▲楊敏盛和夫人陳彩碧（左一、二）捐贈一部廂型車給親愛愛樂弦樂團做為交通工具。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市怡仁愛心基金會迎耶誕節，於桃園區敏盛智醫城舉辦溫馨慈善音樂會，邀請美聲歌后許景淳三姊妹、親愛愛樂弦樂團演出，並分別捐贈一部廂型車給樂團的大家族做為交通工具，還有敏盛醫療體系長年支持的5所學校棒球隊大紅包，全場洋溢感恩氣氛。

敏盛醫療體系總裁楊敏盛25日於臉書分享這場慈善音樂會表示，怡仁愛心基金會是敏盛醫院早期全民健保尚未實施前，為解決窮困病人醫藥費的負擔而於民國75年成立，起初由陳建松特助負責辦理急難救助，訓練青年志工，服務肢障聯盟，成立愛心攝影協會，後敦聘社福前輩李雲裳女士主持基金會會務。

▲怡仁愛心基金會慈善音樂會公益捐贈送關懷。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

楊敏盛說，他的小女兒怡珊自政大新研所畢業後，投入基金會工作，李雲裳退休旅美與家人重聚，怡珊隨即接下執行長的工作。她態度積極，有創意，也有執行力。2008年連續5年承辦敏盛盃三級棒球邀請賽，培育了很多優秀小選手，他們長大後加入職棒，進入國家隊，在國際競技場上表現亮麗。

後來她又深入山地，與南投原住民親愛愛樂弦樂團結緣，給予他們適時的支持與關懷。近年她更投入失智爺爺奶奶的服務，以音樂、園藝…等方式，引導他們學習，豐富他們的生活品質，也為家人找到喘息的機會。

▲楊敏盛（左一）致贈敏盛醫療體系長年支持的5所學校棒球隊大紅包。（圖／擷取自楊敏盛臉書）

這場慈善音樂會充分展示了她多年努力的豐碩成果，她邀請視障金曲歌王王俊傑先生的樂團，美聲歌后許景淳三姊妹與親愛愛樂弦樂團的多位成員擔綱演出，每一位表演者背後都有一段感人的故事，不論視障、身障和出身弱勢族群都把他們的才華和充沛的生命力發揮得淋漓盡致，全場爺爺奶奶，還有來自北科附工(桃農)一群陪伴他們的學生志工，和5所學校的棒球小選手都大受感動，掌聲不絕，他也熱淚盈眶，悸動不已。