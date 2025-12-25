聖誕節海面不平靜　金門海巡強勢驅離大陸海警3船

▲ 中國海警3船闖金門禁限水域遭海巡強勢驅離。(圖／金門海巡隊提供)

記者鄭逢時／金門報導

在強烈冷氣團影響下，金門海域風浪明顯增強、航行條件不佳，中國海警船卻仍於今（25）日下午編隊靠近金門水域，甚至航入我方禁止、限制海域。海巡署金馬澎分署指出，所屬第十二巡防區當天下午14時30分即掌握中國海警船在大膽島西方外海集結動態，隨即調派巡防艇前往部署因應。

海巡署指出，約於下午15時，中國海警「14605」、「14606」及「14609」三艘船隻，以一路縱隊方式，自大膽島南方水域進入金門禁止限制水域。海巡署預置的三艘巡防艇立即前推，以一對一併航方式全程監控，阻止其持續深入，同時透過中、英文無線電廣播嚴正警告，要求對方立即轉向離開，並指出其行為已影響區域穩定與海上航行安全。

在海巡人員於惡劣海象下堅守崗位、持續拒止下，中國海警船編隊最終於下午16時12分全數航出金門限制水域，未再逗留。海巡署對中國海警無視天候與航安風險，仍執意侵擾我方水域的行徑表達強烈譴責，認為此舉不僅缺乏專業，也對往來船舶構成高度風險。

海巡署強調，維護金門禁止限制水域安全、捍衛國家主權是不可動搖的責任，不論天候或情勢如何變化，海巡單位皆將全天候保持高強度監控與應處能力，秉持依法執法、立場堅定的原則，確保海域安全與區域穩定。