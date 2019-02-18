嘉縣推食農教育　翁章梁攜手青農帶孩子感受耕種樂

▲▼ 嘉縣推食農教育，縣長翁章梁等人攜手青農許正寶帶著小朋友腳踏農田體驗耕種辛勞。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大同國小配合縣府規劃，近年積極推動食農教育，特別規劃一系列相關課程，帶幼兒園的孩子學種菜、參觀果菜市場，讓他們看到蔬果的全貌，18日更由縣長翁章梁，鹿草鄉長楊秀玉和縣議員林緗亭、詹琬蓁、賴瓊如到場帶領學童們下田學插秧，從體驗農作過程感謝土地、感激農夫、感恩食物。



翁章梁表示，從小就幫忙父母農作，而嘉義縣是農業大縣，食農教育非常重要，讓小朋友捲起褲管，腳踏泥田，體驗農夫農作的辛苦，長大後才會感恩及珍惜豐足飲食的日子。



18日上午在鹿草鄉的食農教育戶外課程，由年輕青農家許正寶安排解說、插秧體驗與趣味競賽，70位大同國小學童近距離認識食用米種類、稻子成長周期、種子與育苗知識，還赤腳走進深1尺的農田學插秧。



大同國小的孩子除了健康蔬食與保護土地課程，還邀請專業師傅到校指導孩子動手做碗粿和麻糬，藉由食農料理課程，讓小朋友認識米食的種類及營養價值，貫徹從田間到餐桌的全方位飲食文化教育。

翁章梁表示，希望小朋友透過插秧體驗農作的過程和農夫的辛苦，食物必須對抗氣候和病蟲害，才能端上桌，小朋友要學會感恩及珍惜食物，相信一整個上午豐富精彩的食農課程，帶給小朋友不一樣的人生體驗。