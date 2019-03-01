消費者吃得到中埔優質香蕉　農會簽約五星飯店另類行銷

▲▼ 中埔農會農民節活動結合五星級飯店，未來消費者將可在餐檯上吃到當地最優質香蕉。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔鄉農會28日晚上於八掌溪畔和美辦事處舉行年度農民節慶祝表揚大會，活動除了表揚中埔優秀農民外，並結合漢來美食公司、耐斯王子飯店以及饗賓餐旅公司等3家飯店，簽立合作意向書，幫助蕉農產銷，在農會協助下未來這些飯店都將優先使用中埔鄉出產的優質香蕉。嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜以及中埔鄉農會總幹事李碧雲，鄉長李碧菁等人都出席見證簽約儀式，期盼為嘉義優質農產品尋求的銷售新契機。

中埔鄉農會舉行農民節慶祝表揚大會，以懷舊復古為主題，在場貴賓都打扮成復古風出席會場，除了表揚優秀農民、三輪車花下復古輕旅行以及用特殊技藝沖泡的金箔茶品嘗之外，農會也與3家飯店簽訂合作意向書。

漢來美食公司財務長柯柏良表示，提供優良、健康及安全的食材給消費者是重要的一環，有機會與嘉義中埔農會簽訂合作意向書，希望採購在地生產的優良香蕉，直接送到漢來全台各家餐廳，讓消費者有美好的餐飲體驗。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑指出，身為嘉義的飯店，選用在地優質農特產品責無旁貸，由縣農會為消費者把關，讓消費者品嘗最優質的農特產品，同時也能回饋到嘉義在地農民，達成農作戶、業者與消費者共存共榮的目標。

饗賓餐旅公司副理賴奕樺說，他們大量採用在地優質農產品，從產地到餐桌嚴格把關，很開心與中埔農會有此合作開端，未來將會持續導入多樣、當地盛產的優質農產品。

縣長翁章梁強調，嘉義以農立縣，農民是最大的資產，嘉義的農產資源與優勢需盤點出來，並實施內外銷分流，「內銷田」應注重品質提升及產銷履歷，而「外銷田」得符合進口國的檢疫、市場需求，量身生產，不管是內銷還是外銷都必須要走向專業農的角色，未來縣府將打造出「嘉義農業櫥窗」，行銷嘉義特色農產品、生鮮，這是必須共同努力的目標。