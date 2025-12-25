　
地方 地方焦點

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　為長輩慶生好歡樂

▲北榮桃園分院護理之家迎聖誕慶生會好歡樂

▲彭家勛院長（前排右3）與壽星及家屬一同切蛋糕，祝福長輩身體健康、生日快樂。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎耶誕節，臺北榮民總醫院桃園分院附設長青園及松柏園兩所護理之家，24日舉辦「第四季慶生會暨耶誕節慶祝活動」，以報佳音揭開序幕，讓節日的祝福隨著音符，輕輕走進每一位長輩的心中。院長彭家勛化身聖誕老公公，親自向長輩獻上誠摯祝福，並與壽星一同切下象徵幸福與團圓的生日蛋糕，合唱生日快樂歌。

彭家勛院長表示：耶誕節是一個傳遞愛與希望的日子，祝福每一位長輩在臺北榮總桃園分院附設護理之家的每一天都能笑口常開、平安健康、幸福長久。」溫暖真摯的話語，讓現場洋溢著感動與喜悅。隨後，院長與工作人員逐一向長輩分送耶誕禮物，傳遞滿滿的關懷與祝福。

▲北榮桃園分院護理之家迎聖誕慶生會好歡樂

▲綺麗運動協會為長輩帶來精彩才藝演出，院方特頒感謝狀示謝。（圖／北榮桃園分院提供）

另外，綺麗運動協會也帶來充滿活力的舞蹈表演，包括《請你恰恰》、《阿帕次》及《熱情的沙漠》，並穿插魔術與肚皮舞演出，現場氣氛瞬間熱絡。醫護人員與長輩們一同拍手互動、隨著節奏輕輕搖擺，笑聲此起彼落，彷彿一場溫馨又熱鬧的家庭派對。

桃園市社區大學自強陶笛班則以悠揚柔和的陶笛聲，演奏《平安夜》、《We Wish You a Merry Christmas》等經典聖誕樂曲。熟悉的旋律勾起長輩們對往昔歲月的美好回憶，有人輕聲跟唱、有人閉上眼細細聆聽，溫馨畫面令人動容。

