桃園草莓食農聖誕市集開幕　草莓農場地圖、草莓氣泡飲首亮相

▲桃園草莓食農聖誕市集開幕。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

草莓是大小孩都喜愛的水果，桃園市政府農業局25日起，於中壢區銀河廣場展開一連4天的「桃園草莓食農聖誕市集」，儘管天氣溼冷，仍吸引許多親子到場。市府副秘書長金志聿於活動首日，公布全新桃園市草莓農場地圖，亦同步舉辦「草莓氣泡飲」新品發表；透過闖關活動、食農體驗等，推廣桃園草莓產業及食農教育。

金志聿表示，聖誕節幸福甜蜜的氣氛，和草莓形象吻合，過去採草莓都要到外縣市，近幾年在市府農業局輔導及青農努力下，桃園的草莓產業穩定成長，有9個行政區都有種植草莓及開放採果體驗；而首次舉辦的草莓聖誕市集更特別結合食農教育，藉由活動讓大家了解在的食材，吃得安心，也支持桃園農業。

▲草莓農場地圖。（圖／農業局提供）

農業局長陳冠義表示，桃園草莓產業持續成長，目前總生產株數達到33.88萬株，因此活動首度以草莓為主題，打造桃園草莓食農聖誕市集。桃園的食農教育有「規模大、型態多、內涵深、導向明確」4大特質，本次活動展區除市集展售外，同步規劃食農成果展示區，與教育局、衛生局、環保局、文化局、原民局、客家局、民政局、社會局等局處共同呈現全年度食農推廣成果。

▲草莓氣泡飲。（圖／農業局提供）

活動現場有好玩的互動遊戲，以及15場次免費DIY體驗，完成指定挑戰即可獲得50元折價券，並有每日限量「2026 桃園好農月曆」發放，歡迎民眾25至28日到場同樂。

▲桃園草莓食農聖誕市集。（圖／農業局提供）

陳冠義局長強調，市府將持續協助在地特色農產業結合食育概念等辦理相關農村體驗活動，並有效整合在地農產業，今年度的草莓聖誕市集就是首度創新與在地產業結合，讓市民透過體驗活動了解食農教育涵養之培育。

包括市議員彭俊豪、市府農業局長陳冠義、中壢區長李日強、農糧署北區分署長林傳琦、桃園區農改場秘書李阿嬌、中華民國農會常務監事趙秋森、中華民國農會中壢辦事處主任鍾淑君、桃園市農會總幹事周宗維、桃園區農會理事長李承諺、復興區農會理事長曾洪姿、新屋區農會理事長葉時詮及總幹事盧永才、觀音區農會總幹事江謝滺、八德區農會總幹事吳家暉、桃園市草莓推廣協會理事長莊玉來、桃園市青年農民聯誼會會長廖俊融等均一同出席。