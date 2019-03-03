影／雪山下雪了！山友曝「雪花紛飛」美景　氣象局：7、8日機會更高

▲雪山今早降雪了！（圖／截自臉書吳峻德）

記者曹悅華／台北報導

竟然下雪了！今（3）日上午雪山三六九山莊因鋒面帶來雨水，加上氣溫由8度降到3度，天空飄下陣陣雪花，紛飛美景令人讚嘆。對此，氣象局表示，經研判應該是雪沒錯，並透露下一波冷氣團來襲時降雪機率更高，想要追雪的朋友可以多加把握。

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一位陳姓志工在公開社團雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums及臉書上分享了雪山三六九山莊飄雪美景，並提到今日中午由翠池回到三六九山莊的山友表示雪山圈谷仍持續飄雪。

陳姓志工提及，雪山今天上午十時左右下雪，根據翠池回來的山友表示，圈谷持續下雪，他也透露明（4）日早上會前往雪山主峰巡查步道積雪結冰情況。

▲氣象局說7、8日大陸冷氣團來襲降雪機率更高。（圖／中央氣象局提供）

對此氣象預報員李孟軒表示，從志工提供的資料來看，研判是雪沒錯，因為雪山本身是台灣第二高峰，加上雪山圈谷自動測站在11點那一報有報到0度以下，搭配鋒面帶來的充足水氣，是雪的機率相當大。

不過李孟軒也提到，這次降雪算是有在預期之外，倒是下一波大陸冷氣團將在週四（7）、週五（8）襲台，屆時會帶來比今鋒面和東北季風更多的水氣，一旦溫度達到0度以下，3000公尺以上的高山就很容易下雪，不過他也提醒，合歡山降雪機率相較其他高山來的低，想追雪的民眾可以至玉山和雪山等高山。